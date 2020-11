Eenvoudige manieren om te stoppen met stress-eten

Je kunt wel in de problemen komen als je regelmatig eet om gevoelens te onderdrukken. Van alle emoties is stress een van de grootste triggers hiervoor, zegt zowel Taitz als Scott-Dixon. Dat is met name het geval als je geen toegang hebt tot je gebruikelijke ontstressers (bijvoorbeeld als je niet meer naar de wedstrijd kunt kijken met je vrienden, of als je favoriete yogales op de zondagochtend geannuleerd is). Voedsel is een directe, altijd toegankelijke uitweg, zegt Taitz, maar die is maar tijdelijk. Na het eten kun je je meteen weer gestresst voelen… en ben je boos op jezelf vanwege die lege chipszak.



Het gevoel van volgepropt zitten en schuld is niet het enige probleem. Als je chronisch naar voedsel grijpt als troost, kan dat leiden tot ongewenste gewichtstoename. En het gevoel dat je geen controle hebt over wat je eet, kan een domino-effect hebben, waardoor je minder gemotiveerd bent om een consistente work-outroutine of solide slaapschema vast te houden, aldus Scott-Dixon.