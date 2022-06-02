Tips van voormalig topzwemmer Amanda Beard om je zelfvertrouwen te ontdekken

Trained Podcast: ontdek je zelfvertrouwen met Amanda Beard
Coaching
Amanda Beard worstelde met haar zelfvertrouwen en lichaamsdysmorfie gedurende haar hele professionele zwemcarrière. Totdat ze haar stem vond.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
Amanda Beard groeide op in de spotlights. Op 14-jarige leeftijd stond ze op het Olympisch podium, sleepte ze acht Amerikaanse zwemtitels op nationaal niveau in de wacht en verscheen ze op de covers van talloze magazines op het gebied van sport en lifestyle. Maar met al deze glamour en bekendheid kwam ze ook enorm onder druk te staan door de media, wat leidde tot haar worsteling met lichaamsdysmorfie, depressie en zelfbeschadiging. Tijdens deze aflevering deelt Amanda haar verhaal als opgroeiende jonge vrouw in de professionele sportwereld met gastvrouw Jaclyn Byrer. Ze heeft het over de druk waar met name vrouwelijke atleten onder gebukt gaan en waarom dit zo schadelijk kan zijn. Doordat ze zich al sinds haar beginjaren vertrouwd en gelukkig voelde in het zwembad, vertelt ze ook over hoe atleten en hun ondersteunende netwerk meer ruimte kunnen maken voor eigenwaarde en welzijn.
"Ik zie veel jonge, vrouwelijke atleten die de puberteit doormaken met alle veranderingen van dien, die vaak uiteindelijk toch hun sport opgeven omdat het zo frustrerend is. Het is echt een beproeving."
Amanda Beard
Viermalig wereldkampioen zwemmen en auteur
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn via trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.