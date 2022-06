Negen voordelen van elke dag een mijl hardlopen

Voor beginners kan het voelen of het eeuwen duurt voor je de lichamelijke en geestelijke voordelen van hardlopen ervaart. Maar je hoeft geen topsnelheden te bereiken en geen lange afstanden te lopen om van de voordelen van hardlopen te profiteren. Integendeel, slechts anderhalve kilometer per dag lopen kan de kans op blessures gerelateerd aan duurlopen al verminderen, terwijl je wel van veel van dezelfde voordelen geniet.



Anderhalve kilometer per dag is niet genoeg om in optimale conditie te blijven, maar het is een prima afstand om mee te beginnen, of je nu buiten loopt of op een loopband. Het Department of Health and Human Services (het Amerikaanse ministerie voor volksgezondheid) beveelt naast krachttraining per week 150 minuten cardiotraining van gemiddelde intensiteit aan of 75 minuten intense aerobe activiteit. Bekijk alle voordelen waar hardlopers van kunnen profiteren als ze een dagelijkse run van anderhalve kilometer in hun trainingsprogramma opnemen.