Voetbaloefeningen voor meisjes – Nike

Rol een paar sokken — schone of stinkende — op tot een bal en pak een lege wasmand, bak of zak.

Gemakkelijk niveau

• Zet de mand vier stappen bij je vandaan.

• Hou de opgerolde bal sokken in je hand.

• Laat de bal vallen en schop* deze naar de mand.

• Geef jezelf vijf punten voor elke keer dat je de bal in de mand krijgt.

• Geef jezelf één punt voor elke keer dat je de mand raakt. Hoeveel punten kun je scoren in 10 pogingen?

• Kun je je beste score verbeteren?

Gemiddeld niveau

• Als je er klaar voor bent, probeer dit dan met je andere (niet-dominante) voet.

• Geef jezelf 10 punten als je een bal in de mand krijgt.

• Als je de mand raakt, geef je jezelf vijf punten.

• Kun je je beste score verbeteren? Hoe deed je dit?

Met vrienden en familie

• Wanneer je er klaar voor bent, daag dan een vriend of familielid uit om ook mee te doen.

• Speel om de beurt totdat jullie elk 10 keer zijn geweest. Wie heeft de hoogste score?

• Wat kun je leren van de pogingen van je partner?

• Zeg twee dingen tegen je partner waarvan jij vindt dat hij/zij het goed gedaan heeft.

*Je kunt de sokken ook gooien!