Zeven keer de beste voetbalgear van Nike voor vrouwen
Koopgids
Maak je klaar voor de grote wedstrijd met Nike voetbalkleding en -accessoires voor maximale snelheid, wendbaarheid en precisie op het veld.
Voor voetbalspelers telt iedere seconde op het veld. En wat je positie ook is, gehannes met scheenbeschermers of andere soorten ongemak zijn niet alleen vervelend, het zou zelfs funest kunnen zijn voor de wedstrijd.
Maar bij voetbalgear gaat het lang niet alleen om de functie. Het veld opgaan in een strak voetbaltenue kan ook voor heel wat zelfvertrouwen zorgen bij iedere speler en het team.
Bekijk deze zeven Nike voetbalessentials voor dames, ontworpen voor voetbalspelers van alle niveaus.
Zeven Nike voetbalessentials voor dames
1. Goed zittende voetbalschoenen
Of je nu speelt op turf, kunstgras of op hardcourt, het juiste paar schoenen is één van de meest belangrijke aankopen voor een voetballer. De drie belangrijkste Nike schoenen (Phantom, Mercurial en Tiempo) zijn geschikt voor alle vaardigheidsniveaus en alle posities op het veld, maar elk is afgestemd op bepaalde voorkeuren en speelstijlen. Dit hebben ze te bieden:
Nike Phantom: deze schoenen hebben een speciaal verhoogde textuur op het oppervlak, ontworpen om spelers maximale controle over de bal te geven. Ze hebben ook asymmetrische veters om met precisie te kunnen schieten, passen en dribbelen.
Nike Mercurial: je hebt waarschijnlijk wel profvoetballers gezien met deze ultralichte schoenen tijdens wedstrijden wereldwijd. Nike Mercurial schoenen zijn gemaakt voor snelheid. Veel variaties van Mercurial zijn gemaakt met Vaporposite+, een gerasterd mesh met grip voor een betere balbeheersing op topsnelheid.
Nike Tiempo: Nike Tiempo schoenen zijn ontworpen voor het comfort van de atleet. Ze zijn gemaakt met zacht, premium leer en hebben een aanpasbare tong van mesh. Maar deze schoenen zijn ook ontworpen voor snelheid en wendbaarheid. Veel Tiempo's hebben een verhoogde textuur op de voorkant, waardoor je nauwkeurig kunt passen, dribbelen en schieten.
2. Stevige scheenbeschermers en sleeves
Om blessures te voorkomen, heeft elke voetballer een paar scheenbeschermers nodig. Goede beschermers helpen blessures te voorkomen en blijven goed zitten onder je sokken. Nike scheenbeschermers hebben een sterke composietlaag met perforaties voor ventilatie en compressiesleeves om ze op hun plek te houden.
(Gerelateerd: De beste Nike voetbalscheenbeschermers om te proberen)
3. Ventilerende shorts
Met 90 minuten vol met sprints, tackles en slidings, maken de benen van een atleet overuren tijdens een voetbalwedstrijd. Daarom is een ventilerend, licht paar shorts essentieel. Nike voetbalshorts zijn gemaakt van licht elastisch materiaal en hebben een tailleband van mesh voor een aansluitende, maar niet beperkende pasvorm.
4. Comfortabel warming-upjack
Met Nike voetbaljacks blijven atleten warm tijdens oefeningen voor de wedstrijd. Ook zijn ze vochtbestendig bij onstuimig weer.
5. Ondersteunende sport-bh
Een sport-bh is onmisbaar voor goede prestaties. Met een breed scala aan stijlen (achtersluiting, voorsluiting en pullover) in maten van XS tot 3X en van cups A t/m G zijn Nike sport-bh's ontworpen voor optimale snelheid, wendbaarheid en atletisch vermogen op het veld. (En ze zijn er ook nog eens in allerlei kleuren en designs.)
(Gerelateerd: De beste sport-bh's van Nike met complete ondersteuning)
6. Zweetafvoerende hoofdbanden
Om goed zicht te houden op het veld, is het belangrijk om haar en zweet uit je gezicht te houden. Nike hoofdbanden sluiten goed en stevig aan. Zo houd je goed zicht op elk beslissende moment in de wedstrijd, of je nu als verdediger een oogje houdt op tegemoetkomende aanvallers, of als aanvaller moet opletten wanneer er een hoekschop wordt genomen.
7. Zweetafvoerende tops
Of het nu een kort, aansluitend of ruimvallend model is, een functioneel voetbalshirt beweegt naadloos mee met een atleet. En dat allemaal terwijl het zweet wordt weggevoerd van het lichaam en klaargemaakt voor verdamping. Verschillende Nike voetbaltops bevatten Nike Dri-FIT technologie, die gebruikmaakt van een constructie van microvezels die het zweet over het oppervlak van het materiaal verdeelt (en wegvoert van het lichaam).
Tekst: Julia Sullivan, door A.C.E. gecertificeerd personal trainer