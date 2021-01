Hoe je voorgoed van slechte gewoontes afkomt

1. Breng je slechte gewoonten in kaart.

Om het eindeloos scrollen op je telefoon te stoppen of die tweede (oké, derde) brownie toch maar niet te eten, moet je begrijpen waarom deze patronen zich voordoen, aldus Brewer. Pak hiervoor pen en papier en schrijf voor elke slechte gewoonte op waardoor deze wordt geactiveerd (de trigger), en wat het gedrag en de beloning zijn.



Laten we het scrollen als voorbeeld nemen. Je trigger kan zijn dat je iemand zijn telefoon ziet pakken. Het gedrag is dat je je eigen telefoon ook tevoorschijn haalt en door social media gaat scrollen. De beloning is dat je bijvoorbeeld een paar likes ziet op de laatste foto die je hebt gepost of moet lachen om een herkenbare meme. Deze cyclus van trigger, gedrag en beloning zit stevig in je brein verankerd, aldus Brewer, en weten dat die er zit is de eerste stap om er wat aan te doen. "Als je je er niet van bewust bent dat het gebeurt, kun je verder niks", zegt hij. "Dan kun je nooit stoppen."



2. Verander de context.

Een eenvoudige manier om de cyclus van de slechte gewoonte te doorbreken is: vermijd triggers. Locaties, tijdstippen, zelfs de mensen om je heen kunnen onbewuste triggers zijn, aldus Wood. Verander die signalen en dan kun je je gedrag veranderen.



Als je merkt dat je elke keer een snack pakt als je op de bank zit en je laptop opent, open je computer dan alleen aan een bureau of een tafel, waar je gewend bent om te werken en niet om te loungen. Als je elke avond voordat je gaat slapen je telefoon of de afstandsbediening pakt, leg je die in een andere kamer en leg een boek op je nachtkastje. Drink je er altijd eentje te veel met een vriend die graag drinkt? Spreek dan af op een andere plek, ga wandelen bijvoorbeeld.



3. Werp een obstakel op.

Je kunt een negatieve gewoonte ombuigen naar iets positiefs door het moeilijker te maken om aan die gewoonte toe te geven. Ter illustratie wijst Wood op een klassiek onderzoek uit het Journal of Applied Behavior Analysis. Onderzoekers wilden weten wat er nodig was voor mensen om de trap te nemen in plaats van de lift in een gebouw met vier verdiepingen. Ze lieten het 16 seconden langer duren voordat de liftdeuren dicht gingen. Door dat kleine beetje ongemak nam het aantal ritjes met de lift af met een derde. "Het echte wonder?" zegt Wood. "Vier weken later, toen de deurtimer weer naar de oude tijd werd teruggezet, bleven mensen de trap nemen. Er had zich in de mensen een nieuwe gewoonte van traplopen gevormd."



Wees creatief en werp een obstakel op bij patronen die je wilt veranderen. Bijt je altijd op je nagels? Tijd voor een manicure. Zit je de hele dag achter je computer? Neem een bureaustoel met een harde leuning waardoor je regelmatig wilt opstaan. Elk beetje weerstand kan je automatische respons doorbreken.



4. Denk na... in realtime.

De volgende keer dat je een project uitstelt of de bodem van een lege jumbozak chips bereikt, sta er dan even bij stil hoe je je voelt. "Stel jezelf de vraag 'Wat heb ik hieraan?'", aldus Brewer. Je alleen al bewust worden van je handelingen kan de ingesleten gewoonte in je brein veranderen. Het team van Brewer onderzocht dit onlangs bij meer dan duizend patiënten die te veel aten. De patiënten werd als oefening verzocht echt aandacht te besteden aan hoe ze zich voelden tijdens het binge-eten en deze oefening 10 tot 15 keer te herhalen. Wat bleek, de behoefte om te veel te eten werd minder en ze merkten dat ze veel minder toegaven aan hun lekkere trek. "Toen ze begonnen in te zien dat het oude gedrag ze niets opleverde, werd de waarde van de beloning minder", zegt hij. "Ze werden er ongelukkig van."



De tweede bewuste stap is volgens Brewer nadenken over hoe veel beter je je voelt als je niet aan slechte gewoonte toegeeft. "Ons brein is altijd op zoek naar een mooier, beter aanbod, legt hij uit. "Dus als je je kunt richten op hoe niet-lonend je oude gewoonte is en hoe lonend het nieuwe gedrag is, verschuift je brein automatisch die kant op." Misschien is je mooiere, betere beloning de fijne gesprekken die je hebt met vrienden in de tijd dat je anders zou scrollen. Of het goede gevoel dat je de hele dag hebt als je de ochtend begint met een run tegenover de spijt die je de rest van een dag hebt als je het hardlopen overslaat.

5. Houd een back-upplan paraat.

Voor momenten waarop je toch de neiging hebt om terug te vallen in je oude, slechte gewoonten, is het handig om een strak 'als/dan'-plan te hebben. Bijvoorbeeld als je merkt dat je 's middags trek hebt in dat glas frisdrank, jezelf een glas bruiswater inschenken. Een strakke strategie hebben om voor een betere optie te kiezen, kan ervoor zorgen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt, met name als je net begonnen bent een bepaalde slechte gewoonte af te leren die nog steeds lonkt, aldus Wood.



Het doorbreken van de cyclus trigger-gedrag-beloning wordt steeds eenvoudiger naarmate je meer oefent, aldus Wood. Blijf de stappen hierboven herhalen en stoppen met slechte gewoonten wordt al snel, tja, een gewoonte.