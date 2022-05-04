Zeven cadeautips van Nike voor Vaderdag

Zeven cadeautips voor Vaderdag van Nike
Koopgids
Met deze cadeautips voor vaders (van sportfans tot sneakerheads) kun je alle kanten uit.
Bedenk iets origineels deze Vaderdag. Of je nu een cadeau zoekt dat hem inspiratie geeft voor een favoriete hobby of juist een artikel wilt om jullie band rond een gedeelde interesse te versterken, bekijk deze zeven topcadeaus voor dit jaar.
1. Voor hardlopende vaders: Nike Dri-FIT gear
Er zijn veel soorten Nike Dri-FIT performancegear om je vaders hardloopgarderobe aan te vullen, van headgear en sokken tot premium hardloopkleding. Nike Dri-FIT sokken zijn een gamechanger voor hardlopers, omdat ze vocht van de voeten afvoeren. Zo worden ze niet zweterig en gaan ze na een run niet stinken. Een ander belangrijk accessoire — een Nike Dri-FIT hardlooppet — helpt zweet onder controle te houden, dankzij een snel absorberend, ventilerend design. De pet beschermt bovendien tegen de zon.
Je kunt ook denken aan Nike Dri-FIT hardlooptops of -broeken. In een ventilerende basislaag met lange mouwen of een lichte hardloopbroek met zakken kan hij het weer tijdens runs op frissere dagen trotseren.
2. Voor vaders die graag sport kijken: Nike fangear
Als je bent opgegroeid in een gezin of gemeenschap waar veel mensen voor bepaalde clubs zijn, kan nieuwe fangear een mooi cadeau voor je vader zijn. Of hij nu geïnteresseerd is in een (prof)team of een specifieke atleet, je kunt voor hem altijd wel een jersey, headgear of een T-shirt scoren waarmee hij zijn fandom kan tonen. Beter nog, als je vader echt van quality time houdt, kun je fangear combineren met een paar kaartjes voor een wedstrijd.
3. Voor de vader die een sneakerhead is: Air Force 1 schoenen
Een paar klassieke Air Force 1 schoenen valt bij iedere sneakerfan in goede aarde. Als hij ze nog niet heeft, kun je je vader een paar nieuwe Air Force 1 schoenen in strak wit design geven, die overal bij passen. Of verras hem met een unieke kleurencombinatie die hij nooit eerder heeft gedragen. Als je jouw cadeau nog meer wilt customizen, kun je de personaliseerbare opties van Nike By You bekijken.
4. Voor vaders die naar de sportschool gaan: gear voor work-outs thuis
Help een vader die naar de sportschool gaat een artikel uit de sportschool mee naar huis te nemen, zodat hij zijn work-outs altijd thuis kan doen. Geef hem veelzijdige work-out-materialen, zoals een medicine ball, een set weerstandsbanden, een set opdruksteunen of een foamroller om je vader te helpen met zijn fitnessdoelen zonder dat hij het huis hoeft te verlaten.
5. Voor vaders die van de vrije natuur houden: Nike ACG collectie
Nike All Conditions Gear (ACG) is gemaakt voor avontuurlijk outdoorgebruik. Als je vader graag ontspant met een wandeling, trailrunning, mountainbiken of kamperen, verras hem dan met ACG schoenen of kleding als inspiratiebron voor zijn volgende uitstapje in de wildernis. Veel stijlen zijn gemaakt van duurzame materialen, zoals gerecyclede polyestervezels. De vezels worden gemaakt van plastic flessen die zijn schoongemaakt, vermalen tot vlokken, omgezet in pellets en tot een hoogwaardig garen worden gesponnen. Perfect dus voor milieubewuste vaders.
6. Voor vaders die golfen: een nieuw golfshirt
Als je vader graag golft, geef hem dan een nieuwe golfpolo of een shirt met lange mouwen voor zijn volgende ronde. Vind een stijl gemaakt met zachte, ventilerende en zweetafvoerende Nike Dri-FIT technologie voor volledige bewegingsvrijheid tijdens zijn swings. Veel Nike golfshirts hebben andere performance-kenmerken om zijn spel op een hoog peil te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mesh achter de nek — een gebied dat op lange, warme dagen extra warm kan worden — en schoudernaden die iets naar voren zitten, zodat ze hem bij zijn swings niet in de weg zitten.
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7. Voor vaders die van gadgets houden: Apple Watch Nike
Voor vaders die van techniek houden en hun activiteiten willen volgen, en verbonden willen blijven, is er de nieuwste versie van de Apple Watch Nike. Sommige versies van het horloge zijn waterbestendig tot 50 meter en kun in je in het water dragen. Verras hem met een horloge dat bovendien helpt zijn hart gezond te houden, dankzij ingebouwde functies die melden als de hartslag onregelmatig, snel of langzaam is. Het horloge heeft een ingebouwd kompas en een hoogtemeter om wandelingen of trailruns bij te houden. De Nike editie van het horloge kan naadloos worden verbonden met de Nike Run Club app voor runs (of wandelingen) met audiobegeleiding met Nike atleten en coaches.
Tekst: Greg Presto