Vier schattige trainingsoutfits voor dames

Hardlopen op de weg, baan of trail vraagt om kleding waar je comfortabel in blijft (en warm of koel, afhankelijk van het weer). Voordat je een hardloopoutfit kiest, check de weersverwachting en de ondergrond waar je op gaat lopen. Het is ook goed om je voor te bereiden op onverwachte weersveranderingen.

In het algemeen worden hardlopers het beste ondersteund door aansluitende laagjes die aanvoelen als een tweede huid, die de weerstand van de wind verminderen en een goed looppatroon bevorderen.

Als het koud is, draag dan laagjes. Draag een basislaag en trainingstights of leggings en voeg indien nodig een extra laagje toe. Op warme dagen kun je het beste dunne en ventilerende kleding dragen, zoals Dri-FIT shorts en een sport-bh. Hier kan lucht doorheen bewegen en zweet snel verdampen.

Afhankelijk van waar je loopt, moet je misschien kiezen voor andere schoenen. Als je bijvoorbeeld een trailrun gepland hebt staan, bieden schoenen als de Nike GORE-TEX extra stabiliteit en grip op oneffen terrein. Daarnaast zijn de Nike React en Flyknit hardloopschoenen ideaal voor op wegen en banen.