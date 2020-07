Trained Podcast: LeBron James

Grootsheid is niet aangeboren maar bereik je door te trainen. Met dat in het achterhoofd verkent de podcastserie 'Trained' van Nike grensverleggende vormen van holistische fitness om jou beter te maken als trainer of sporter. Luister nu en ontdek de nieuwste innovaties, inzichten en trends van experts in de wereld van training.



In deze aflevering laten LeBron en zijn trainer Mike Mancias ons zien hoe ze via een doelbewuste aanpak hun training vormgeven: hoe ze bereikt hebben dat LeBron beter slaapt, hoe ze herstel bevorderen met contrast-hydrotherapie en hoe ze meditatie in hun training hebben ingebouwd. Want voor LeBron en Mike is training niet alleen iets wat je doet in de sportschool: het is hun lifestyle. En daar werken ze continu aan.