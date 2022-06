Zeven tips om te volgen bij het hardlopen in het donker

Het is donker buiten, de lucht is koeler en de drukte van stad heeft plaatsgemaakt voor een vredige stilte. Misschien loop je graag 's avonds om de hitte van de zon te vermijden. Misschien vind je het fijn om je drukke dag af te sluiten met een pittig rondje hardlopen. Of misschien is het juist het enige moment dat je tijd hebt om te gaan lopen.



Wat je reden ook is, 's avonds hardlopen heeft zeker voordelen, vooral als je in een warmer klimaat woont, geen tijd hebt om overdag te lopen, of gewoon van de kalme en koele avondlucht houdt.



In de avond hardlopen kan ook een strategische manier zijn om je eet- of sportgedrag te veranderen. In plaats van je dag met een flinke avondmaaltijd en chillen op de bank in je pyjama af te sluiten, kun je je hardloopkleding aantrekken en nog even lekker een half uur gaan rennen. Wat je reden ook is om 's avonds in plaats van 's ochtends te sporten, het is belangrijk om aan je veiligheid te denken. Het is 's avonds namelijk niet alleen donker, maar er zijn ook minder mensen op straat.



Om 's avonds (of in de donkere vroege uurtjes) veilig te kunnen hardlopen, is een goede voorbereiding belangrijk. Kies bijvoorbeeld de juiste sportkleding en stippel je run van tevoren uit. Of je nu nieuwe hardloopgear of hardloopschoenen nodig hebt, of vaker 's avonds wilt gaan hardlopen – de volgende tips zijn onmisbaar om op elk tijdstip van de avond veilig hard te lopen.