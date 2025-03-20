Stijltips voor hoodies

Hoe je je persoonlijke stijl ook omschrijft, de kans is groot dat je ergens in een la een sweatshirt met capuchon hebt liggen. Deze sportieve en comfortabele basic is niet alleen om op de bank te loungen of om na een training te dragen, het is een fashion statement op zich. De verschillende Nike hoodies zijn er van kleurrijk tot strak en zorgen voor een comfortabele én stijlvolle look.

Wat staat goed bij een hoodie? Het ligt eraan waar je heen gaat. Ga naar de sportschool met een eenvoudige grijze hoodie over een aansluitende top en combineer dat met een legging of bijpassende joggingbroek. Als je er wat speelser uit wilt zien, kun je hem als laagje dragen onder een kleurrijk fleecejack of met een tennisrok. Deze tijdloze combinaties zijn perfect als je ze goed combineert. Het geheim achter een goede hoodie-outfit is een evenwichtig geheel. Combineer een oversized model met een strakke broek of ga voor een cropped versie met een ruimvallende joggingbroek. Je kunt een matching outfit in één kleur kiezen voor een gestroomlijnde look, of een opvallend sweatshirt proberen om een neutrale outfit meer pit te geven.

Hieronder vind je vier eenvoudige outfitideeën om een hoodie te stylen op een manier die bij jou past.