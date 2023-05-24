Stijltips voor Nike honkbalshirts

Zo style je een Nike honkbaljersey
Stylingtips
Gebruik deze gids om je outfit voor op de tribune samen te stellen.
Honkbal is de perfecte sport voor toeschouwers. Fans zijn maar wat blij om negen innings in de zomerzon op de tribune te zitten met een verfrissend drankje in hun ene hand en een snack in de andere.
En net als bij basketbal en voetbal is de jersey van je team dragen de manier om duidelijk te maken voor wie je bent. Maar ook op de dagen dat er geen wedstrijd is, kun je prima je honkbaljersey aan. Je hoeft echt niet te kiezen tussen stijl en teamspirit, één outfit kan beide hebben.
(Gerelateerd: Tips voor het dragen van je oversized Nike T-shirt)
Een honkbaljersey is een ondergewaardeerde keuze die outfits voor ontspannen weekends en zomerfeestjes een sportief randje geeft. Als je even geen outfitinspiratie hebt, kun je een van de looks hieronder overwegen.
Hieronder zie je vijf originele manieren waarop je een honkbaljersey kunt dragen. Draag deze looks gerust op de wedstrijddag als je in stijl op de tribune wilt zitten. Maar wees ook niet bang om de jersey van je favoriete team te dragen voor andere gelegenheden dan een dagje in het stadion.
In deze outfits laat je in stijl zien voor welk team je bent, of je nu in het stadion je club aanmoedigt of buiten het seizoen aan de bar hangt.
Zo style je een honkbaljersey
1.Na de wedstrijddag
Als je gear tot de wedstrijddag stof ligt te verzamelen, is het tijd om te leren hoe je je honkbaljerseys in je dagelijkse outfits kunt dragen.
Laat zien voor welk team je bent door je gewone T-shirt om te wisselen voor een sportieve jersey. Met een paar schoenen in dezelfde kleur als je jersey zit je qua stijl al goed. Maak het af met een casual jack om de sportieve jersey in balans te brengen.
2.Een homerunwaardige combi
Een honkbaljersey is niet alleen voor wedstrijddagen. Laat je stijl zien (en wat je favoriete team is) door je honkbaljersey te dragen in plaats van een overhemd of dun jack.
Een oversized jersey boven een casual mini-jurk is een leuke look voor zomerse evenementen waar een sportieve outfit op zijn plaats is. Fijne sneakers, zoals een paar high top Dunks, zetten de nonchalante look kracht bij.
3.Een sterk statement
Als de jersey van je team een in het oog springende kleurencombinatie heeft (zoals het groen en goud van de Oakland Athletics), maak die dan het statement piece van je outfit. Voorkom echter dat het lijkt alsof je een pak draagt en zorg dat het niet met de rest van je kleding vloekt.
Het geheim? Hou de rest van je look neutraal. Denk hierbij aan taupe shorts, een eenvoudige zonnebril en sneakers in een neutrale kleur of met kleuraccenten die je terugziet in de jersey.
4.De sportieve toeschouwer
Vraag je je af hoe je een honkbaljersey moet stylen voor een casual outfit? Gebruik de jersey van je favoriete team als finishing touch voor een comfortabele athleisure-outfit.
Begin met bikershorts en een casual tanktop of lange sport-bh. Trek daar de jersey bij aan. Maak het af met je favoriete sneakers, bijvoorbeeld een paar opvallende Air Max. Vergeet ook je pet niet als de zon schijnt.
5.Leef je uit met laagjes
Schroom niet om voor laagjes te kiezen. Draag een shirt met lange mouwen (uiteraard in een bijpassende kleur) onder de jersey van je favoriete team. Op frissere dagen zul je blij zijn met de extra warmte van het shirt, en met de lange mouwen, zeker als je in het stadion zit.
Draag er een neutrale cargobroek bij en maak het af met schoenen met een subtiel kleuraccent om de outfit casual genoeg te houden voor elke dag. Het eindresultaat is een outfit die er goed uitziet, maar niet 'over the top' is.
Tekst: Aemilia Madden