Tips van coach Gjert Ingebrigtsen voor het kiezen van een specialisatie in de sport

Mijn oudste zoon, Henrik, was een zeer getalenteerde crosscountryskiër, maar we woonden aan de verkeerde kant van Noorwegen: er was niet genoeg sneeuw. Filip, mijn tweede, was een begaafde voetbalspeler, maar hij koos na verloop van tijd toch voor het hardlopen. Beiden hebben veel vaardigheden en kennis opgedaan doordat ze op jonge leeftijd al verschillende sporten beoefenden. Maar beiden hebben ook geleerd gefocust te zijn toen ze later besloten zich op hardlopen te concentreren.



En dan hebben we Jacob nog, mijn jongste zoon. Toen hij 11 jaar was, vertelde hij me: "Ik wil de beste hardloper ter wereld worden.'' Hij had het al helemaal uitgedacht! En sinds die dag is hij daar nooit van afgeweken.



Je moet weten dat elk van mijn kids zelf hebben besloten welke sport ze zouden kiezen — en of ze überhaupt wel wilden sporten! (Ik heb zeven kids en ik ben net zo trots op degenen die nooit wedstrijden wilden spelen). Ik heb Henrik en Filip niet in de weg gezeten toen ze wilden skiën of voetballen. En ik vertelde Jacob niet dat hij van alles moest doen om een 'veelzijdige atleet' te worden.



Helaas krijgen erg veel kids niet de kans om deze keuze zelf te maken. Ze doen gewoon wat hun ouders hen opdragen zodra ze een bal kunnen optillen of rechtdoor kunnen rennen.



Omdat jij je ouders niet noemde, neem ik aan dat zij je steunen bij elke keuze die je ook maakt. Maar het lijkt er wel op dat je de woorden van je basketbalcoach erg serieus hebt genomen. Tijdens een wedstrijd of training is dat precies wat je moet doen. Maar als het om grote levenskeuzes gaat, moet je jezelf afvragen: doe ik dit omdat ik het zelf wil of omdat mijn coach het wil?