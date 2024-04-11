6 outfitideeën voor sokken met sandalen
Stylingtips
Geef je sandalen een beetje extra demping (en flair) met een leuk paar sokken.
Real Talk: is het oké om sokken met sandalen te dragen? Terwijl de combinatie ooit de must-have look was voor bijvoorbeeld een kampeerweekend, ontpopt het duo zich recentelijker tot een verrassend coole match-up.
En ondanks dat je misschien gewend was je tenen te laten zien in het sandaalseizoen, is het misschien tijd geworden om een andere manier te ontdekken om dit comfortabele schoeisel te dragen. Sokken geven extra comfort en zachtheid, en helpen blaren voorkomen.
Sokken met sandalen — of het nu om een sportief soort sandalen met klittenband of een eenvoudig paar slippers gaat — vormen dé combi die het snel tot een must-have outfithack zou kunnen schoppen. Het is een look met minimale inspanning en maximale impact voor ontspannen activiteiten in het weekend, rustige wandelingen of een middagje op de bank.
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Sokken met sandalen: 6 manieren om tot een chique look te komen
1. Hou het relaxed
Een kopje koffie in het weekend of casual brunches vragen om relaxte looks die een aanvulling zijn op je comfortabele, sportieve items. Een blouse over een T-shirt is een makkelijke combinatie die eenvoudig kan worden gecombineerd met een veelgedragen canvas broek (je kunt ook shorts dragen, als de temperatuur dat toelaat).
Voeg daar sandalen voor alle ondergronden met klittenband en zwarte crew sokken aan toe, samen met een honkbalpet en je hebt de ideale outfit om een ijsje of drankje te gaan halen met vrienden.
2. Sportieve touch
Voetbalshirts kunnen een onverwacht, uniek (en zweetafvoerend) alternatief zijn voor een standaard T-shirt. Blijf in actieve sferen en style de look met een comfortabel maar leuk tennisrokje.
Sandalen met een plateauzool zorgen voor een modieus accent, vooral als je ze draagt met een paar klassieke witte crew sokken. Probeer deze look eens tijdens het shoppen. De wit-op-wit combinatie valt pas echt op als je langs de etalages flaneert.
3. Cool en comfortabel
Sommige dagen zijn bedoeld om eten te laten bezorgen en op de bank te ploffen. Als zo'n dag zich voordoet, trek dan een joggingbroek met wijde pijpen, een kort katoenen tanktop en een comfortabel paar zachte sokken aan.
Als de bezorger voor de deur staat, schuif je je voeten in zachte slippers om de look snel af te maken. Met lichtblauwe sokken en beige slippers kom je tot een mooie balans tussen gedurfd en neutraal.
4. Relax na de wedstrijd
Na een basketbalwedstrijd in het weekend of een potje voetbal kun je je wedstrijdschoenen inruilen voor een paar comfortabele slippers. Dat extra comfort is zeker prettig als je met je teamgenoten een snack pakt (of een overwinningsmaal) na het sporten. Een opvallend paar Dri-FIT shorts en een Dri-FIT tanktop helpen het zweet afvoeren terwijl jij lekker ontspant na je inspanning.
5. Een beetje tie-dye
Geniet van een zomers middagje sokken en T-shirts tie-dyen, of kies voor een paar stijlvolle tie-dye items om je look af te maken. Of je nu door de week uit eten gaat met een vriend of wat gaat shoppen, ga eens voor tie-dye sokken en sandalen met een nauwsluitende mini-jurk en een bijpassend roze sweatshirt voor een pasvorm met wat extra volume.
6. Een gouden randje
Yoga-outfits kun je opfrissen door wat glimmend goud toe te voegen. Sandalen met plateauzolen en bijpassend gekleurde crew sokken zijn de speelse accenten waarmee je een elastaan-look uit de yogastudio naar het café kunt brengen voor een smoothie na de flow. Draag er een warm fleece jack en een tie-dye vissershoedje bij als het weer (of de airconditioning) daar om vraagt.
Tekst: Aemilia Madden