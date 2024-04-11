6 outfitideeën voor sokken met sandalen

Real Talk: is het oké om sokken met sandalen te dragen? Terwijl de combinatie ooit de must-have look was voor bijvoorbeeld een kampeerweekend, ontpopt het duo zich recentelijker tot een verrassend coole match-up.

En ondanks dat je misschien gewend was je tenen te laten zien in het sandaalseizoen, is het misschien tijd geworden om een andere manier te ontdekken om dit comfortabele schoeisel te dragen. Sokken geven extra comfort en zachtheid, en helpen blaren voorkomen.