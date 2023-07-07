Nike lanceert de Ultrafly trailwedstrijdschoenen

Na meer dan twee jaar rigoureus testen en ontwikkelen met de beste Nike trailrunners, kwamen de Nike Running designers met de Nike Ultrafly: de eerste trailschoen van het merk met een plaat van koolstof in de zool. De Ultrafly is speciaal afgestemd op de behoeften van trailrunners die in een hoog tempo over trails willen navigeren en hardlopen.

In 2021 begonnen de schoenontwerpers van Nike Running met het ontwerpen van een trailschoen. Ze pasten toe wat ze wisten van de innovaties van het bedrijf op het gebied van hardlopen op straat, en stemden die af op de unieke behoeften van trailrunners. Nike trailatleet Tyler Green was de oorspronkelijke testpersoon van het team. Hij droeg de schoenen meer dan 1000 trainingskilometers en deed mee aan de Western States Endurance Run van 100 mijl, waarbij hij op drie opeenvolgende wedstrijden in de top 5 eindigde.