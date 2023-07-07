Nike lanceert de Ultrafly trailwedstrijdschoenen

Nike lanceert de Ultrafly trailwedstrijdschoen
Productnieuws
De nieuwe Nike trailrunningschoen is snel, gestroomlijnd en slipvast dankzij de Flyplate van koolstof in de zool.
Originele content gepubliceerd op: 7 juli 2023
Wat je moet weten:
- Voor het eerst in de geschiedenis van Nike Trail heeft de Ultrafly een Flyplate van koolstof in de zool, als laag tussen ZoomX foam en een met stof omwikkelde tussenzool.
- De Nike Ultrafly is ontworpen in samenwerking met Vibram, een schoenenbedrijf dat bekendstaat om zijn high-performance rubberen zolen. De schoen maakt gebruik van Vibrams lichte, wendbare buitenzooldesign en groeftechnologie onder de voet voor grip.
Na meer dan twee jaar rigoureus testen en ontwikkelen met de beste Nike trailrunners, kwamen de Nike Running designers met de Nike Ultrafly: de eerste trailschoen van het merk met een plaat van koolstof in de zool. De Ultrafly is speciaal afgestemd op de behoeften van trailrunners die in een hoog tempo over trails willen navigeren en hardlopen.
In 2021 begonnen de schoenontwerpers van Nike Running met het ontwerpen van een trailschoen. Ze pasten toe wat ze wisten van de innovaties van het bedrijf op het gebied van hardlopen op straat, en stemden die af op de unieke behoeften van trailrunners. Nike trailatleet Tyler Green was de oorspronkelijke testpersoon van het team. Hij droeg de schoenen meer dan 1000 trainingskilometers en deed mee aan de Western States Endurance Run van 100 mijl, waarbij hij op drie opeenvolgende wedstrijden in de top 5 eindigde.
"Ik heb de schoen getest op rotsachtig terrein, tijdens zware beklimmingen, snelle afdalingen en zware trainingen. Ik probeerde ze echt nat te maken, nam ze mee op zeer rotsachtig terrein, moeilijke beklimmingen en snelle afdalingen om te zien hoe ze het ervan af brachten. Ik stuurde het designteam geluidsopnames van al mijn ideeën en feedback. Het is fantastisch om te zien dat mijn ervaring en input directe invloed hebben gehad op een product waarmee alle hardlopers hun doelen kunnen najagen op de trails."
Tyler Green, Nike trailatleet
Om trailrunners uitzonderlijke grip te bieden op zwaar terrein sloegen Nike en Vibram de handen ineen om een nieuw en exclusief zoolontwerp te maken voor de Ultrafly. De buitenzool van de Ultrafly beschikt over de Litebase technologie van Vibram. Dat is een licht, wendbaar buitenzoolontwerp met Vibram Traction Lug technologie en Vibram MegaGrip Compound voor optimale grip.
"De afgelopen twee jaar heb ik met de Ultrafly meer dan 1000 kilometer afgelegd in wedstrijden en trainingen, waaronder vier wedstrijden van 100 mijl. Ik draag de schoenen strategisch tijdens belangrijke trainingen, wedstrijdsimulaties en op de wedstrijddag zelf. Ik heb ze gebruikt op vlakke, gepolijste parcoursen, meer losse grond en technisch terrein, en tijdens steile beklimmingen en afdalingen. Ze zijn licht en veerkrachtig, maar hebben nog steeds goede grip en de mogelijkheid om technisch en los terrein aan te kunnen."
Brittany Peterson, Nike trailatleet
Voor het eerst in de geschiedenis van Nike Trail heeft de Ultrafly een koolstof Flyplate tussen het ZoomX foam in de zool en een met stof omwikkelde tussenzool (het schoengedeelte dat het bovenwerk met de buitenzool verbindt). De zool is van hiel tot teen gevormd als de onderkant van een schommelstoel, wat voor een soepele overgang zorgt bij elke stap. Daarnaast biedt het Vaporweave bovenwerk licht comfort tijdens trailwedstrijden.
De Nike Ultrafly is vanaf 27 juli in beperkte oplage verkrijgbaar in Europa en vanaf augustus voor alle hardlopers te koop op nike.com en in geselecteerde winkels.
Technische details Nike Ultrafly:
- Gewicht: damesmaat 8: 249 gram; herenmaat 10: 300 gram
- Offset: 8,5 mm
- Stack Height: (heren 10/dames 11,5) Voorvoet: 30 mm; Hak: 38,5 mm
- Groeven: 3,5 mm
- Prijs: $ 250
Veelgestelde vragen
Wat is de prijs van de Nike Ultrafly trailschoen?
De Nike Ultrafly trailschoen kost $ 250.
Wanneer wordt de Nike Ultrafly trailschoen gelanceerd?
De Nike Ultrafly is vanaf 27 juli in beperkte oplage verkrijgbaar in Europa en vanaf augustus voor alle hardlopers te koop op nike.com en in geselecteerde winkels.