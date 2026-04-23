Nike SB Air Force 1: een skateschoen gemaakt van een iconisch design

Nike SB Air Force 1: een skateschoen gebaseerd op een iconisch design
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Kun je skaten in Air Force 1's? De Nike SB Air Force 1 is speciaal ontworpen om te skaten en biedt beter boardgevoel dankzij de schokbescherming en grip.
Belangrijkste punten
- De Nike SB Air Force 1 is een nieuwe innovatie die de klassieke Air Force 1 verfijnt voor skateprestaties, waarbij een gespecialiseerde pasvorm wordt gecombineerd met een iconische stijl in een nieuw design dat is gemaakt voor skaten.
- Deze schoen, getest door het Nike SB team, ziet eruit als de low-top Air Force 1 classic maar zit vol innovatieve engineering gericht op skateboarding.
- De belangrijkste kenmerken zijn een Air unit in de hak voor schokbescherming, een lagere tussenzool voor een beter boardgevoel en een aangepast Air Force 1 profiel voor optimale grip en flexibiliteit. Zo gaan stijl en performance hand in hand.
- De Nike SB Air Force 1 in de kleurencombinatie Light Orewood Brown is vanaf 17 april 2026 verkrijgbaar bij geselecteerde skateshops en vanaf 21 april 2026 op SNKRS. Gedurende het hele jaar zullen er extra kleurencombinaties en special-edition uitgaven worden uitgebracht.
Het nieuwe tijdperk van skateschoenen is aangebroken. Dit is de Nike SB Air Force 1: een nieuwe verbeterde uitvoering van de klassieke Air Force 1 voor ultieme skateperformance. De combinatie van de speciale pasvorm met de iconische look levert een schoen op die gewoon gemaakt is voor het skateboard.
De Nike SB Air Force 1 in de kleurencombinatie Light Orewood Brown is vanaf 17 april 2026 verkrijgbaar bij geselecteerde skateshops en vanaf 21 april 2026 op SNKRS . Gedurende het hele jaar zullen er extra kleurencombinaties en special-edition uitgaven worden uitgebracht.
Welke kenmerken heeft de Nike SB Air Force 1?
Deze schoen heeft de look van de klassieke lage Air Force 1 met skatespecifieke innovatie en techniek. Hij is voorzien van een Air unit in de hak voor schokbescherming, een lagere tussenzool voor een beter boardgevoel en een aangepast visgraatprofiel voor optimale grip en flexibiliteit.
Dankzij de versterkte, gewatteerde tong, de interne bandjes en de fit-pods in de kraagvoering sta je stevig op je board, of je nu met of zonder veters gaat. Het vernieuwde teenprofiel en de stevige, omgeslagen stiknaden zorgen voor de cruciale controle die skaters van alle niveaus nodig hebben.
Deze innovaties zijn het resultaat van feedback van het Nike SB team, dat op basis van inzichten uit vroege prototypes een design heeft ontwikkeld dat comfortabel is en direct klaar is om mee te skaten. En dat allemaal zonder afbreuk te doen aan de klassieke stijl van het oorspronkelijke model.
"We zochten naar de juiste balans tussen de behoeften van de skateboarders en het eren van een icoon", zei Mau Rosillo, lid van het Nike Color Design team. “Het designteam heeft elk performance-detail meegenomen, van de middenzool en buitenzool tot het profiel en het bovenwerk, en dat samengebracht in de Air Force 1. Als één van die elementen had ontbroken, stonden we hier niet.”
Nike SB Air Force 1 vs. Air Force 1: wat is het verschil?
Hoewel de Nike SB Air Force 1 hetzelfde klassieke, lage Air Force 1 design en dezelfde stijl heeft, zijn er toch een paar belangrijke verschillen tussen de twee schoenen.
De SB Air Force 1 heeft een lagere tussenzool voor boardgevoel in vergelijking met de standaard demping van de Air Force 1. Wat is boardgevoel en waarom is het belangrijk? Boardfeel verwijst naar de verbinding tussen de voeten van een skater en de bovenkant van het board, waardoor de skater de trillingen van de ondergrond kan voelen. Het aangepaste visgraatprofiel van de schoen voor meer grip draagt ook bij aan het boardgevoel.
Zoals hierboven vermeld, heeft de Nike SB Air Force 1 een Air unit in de hak voor schokbescherming, interne zitbandjes en fit-pods voor een stevige pasvorm tijdens het skaten, met of zonder veters, en een versterkte, gewatteerde tong en omgedraaide stiksels voor stevigheid. Dit alles maakt hem tot een betere skateschoen dan de originele Air Force 1.
Kun je skaten in gewone sneakers?
Je vraagt je misschien af of de klassieke Air Force 1's stevig genoeg zijn om te skaten en of je wel of niet in gewone sneakers kunt skaten. Het wordt niet aangeraden, omdat er enkele belangrijke verschillen zijn tussen skateschoenen en gewone sneakers die de SB Air Force 1 geschikter maken voor dit doel.
Ten eerste zijn gewone sneakers niet zo stevig. Skateschoenen zijn speciaal gemaakt van stevige materialen zoals suède of leer, zodat ze bestand zijn tegen urenlange trainingen, valpartijen en trucs.
Bovendien zijn gewone sneakers gemaakt voor specifieke activiteiten zoals wandelen, hardlopen of krachttraining. De vorm, de vulling, de zolen, het materiaal, de naden en de veters van skateschoenen zijn speciaal ontworpen om te skaten.
Voor wie is de Nike SB Air Force 1 gemaakt?
Met Nike SB Air Force 1 voegen we weer een nieuw hoofdstuk toe aan de legendarische geschiedenis van de Air Force 1, die in 1982 werd geïntroduceerd als de eerste basketbalschoen met Nike Air technologie en sindsdien een onbetwist icoon is, zowel op als buiten het veld.
De Nike SB Air Force 1 is de nieuwste, specifiek voor skaten ontworpen schoen van het Nike SB team, dat in 2002 is opgericht om innovatie van Nike te combineren met een diepe eerbied voor de skatecultuur. De schoen is ideaal voor skaters die de look van de originele Air Force 1 willen met skatespecifieke performance, voor beginners die een skateschoen zoeken die meteen comfortabel zit, voor Nike SB-fans die het team en nieuwe drops volgen, en voor sneakerverzamelaars die de extra kleurencombinaties en speciale edities door het jaar heen volgen.
Het Nike SB team heeft een lange geschiedenis van innovatie en werkt samen met skaters om schoenen zoals de Nike SB Dunk te vernieuwen en te ontwikkelen. Deze schoen biedt atleten meer stevigheid, beter boardgevoel en verbeterde schokbescherming.
VEELGESTELDE VRAGEN
Kun je skaten in Air Force 1's?
Hoewel het niet wordt aanbevolen om te skaten in de klassieke Air Force 1's, die oorspronkelijk als basketbalschoen zijn ontworpen, kun je wel skaten in de Nike SB Air Force 1's. De Nike SB Air Force 1's zijn speciaal ontworpen met het oog op skateboarden en hebben kenmerken zoals een Air unit in de hak voor schokbescherming, een lagere tussenzool voor een beter boardgevoel en een aangepast visgraatprofiel voor optimale grip en flexibiliteit.
Hoe moeten skateschoenen passen?
Als je skateschoenen past om te controleren of ze goed zitten, moet er tussen het uiteinde van je tenen en de voorkant van de schoen een kleine ruimte zitten, ongeveer ter breedte van je duim. De schoenen mogen je voeten niet knellen, maar ze mogen ook niet zo groot zijn dat je het risico loopt eruit te glijden tijdens het skaten en het uitvoeren van trucs.
Wat maakt een goede skateschoen?
Een goede skateschoen moet stevig zijn en je voeten beschermen bij valpartijen. Materialen zoals suède of leer gaan lang mee en zijn bestand tegen urenlange trainingen, trucs en valpartijen.
Wanneer wordt de Nike SB Air Force 1 uitgebracht?
Deze schoen is vanaf 17 april 2026 verkrijgbaar bij geselecteerde skateshops en vanaf 21 april 2026 op SNKRS.