Jordan Brand introduceert de Luka 2 basketbalschoen
Productnieuws
De tweede eigen basketbalschoen van Luka Dončić combineert Formula 23 foam over de hele lengte met een IsoPlate voetbed en een wedge van Cushlon 3.0 foam.
Originele content gepubliceerd op: 21 juni 2023
Wat je moet weten:
- De tweede versie van de eigen schoen van Luka Dončić heeft twee exclusieve Jordan innovaties: Formula 23 foam over de hele lengte en het IsoPlate voetbed, dat de voet omsluit en op zijn plek houdt.
- Deze technologieën zijn gecombineerd met een nieuwe wedge van Cushlon 3.0 foam in het midden om spelers meer controle te geven op het veld.
- Elk seizoen wordt er een Jordan Luka 2 kleurencombinatie uitgebracht die voor minimaal 20% van het gewicht uit gerecycled materiaal bestaat.
Luka Dončić heeft een unieke speelstijl: snel en beheerst met een uitstekend spelinzicht. Het Jordan team bestudeerde zijn spel net zo nauwkeurig als dat Dončić verdedigers observeert en vernieuwde zijn schoen, zodat hij optimaal kan presteren op het veld. Het resultaat? De Luka 2.
Tijdens het gezamenlijke designproces analyseerde het Jordan team Dončić's wendingen in verschillende richtingen. Aangezien hij bekendstaat om zijn step-backs, side-steps en onderbrekingen die het tempo verstoren, staan responsiviteit en stevige omsluiting centraal.
De designers combineerden Formula 23 foam — dat voor een licht, responsief gevoel zorgt en de voeten van spelers ondersteunt tijdens zijwaartse bewegingen — met de IsoPlate, een voetbed dat voeten op hun plek houdt tijdens bewegingen in meerdere richtingen, om de bewegingen van spelers te optimaliseren.
Deze features zijn gecombineerd met een wedge van Cushlon 3.0 foam die de voet in een goede hellingshoek houdt, de ideale hoek voor explosieve stappen, om zo de afzet van de voorvoet bij passes en schoten te ondersteunen.
De middenzool van de Jordan Luka 2 sneaker bestaat uit vier delen. Het gedeelte net onder de voet bevat Formula 23 foam voor zachte landingen en wordt omringd door een laag stevig foam. Bovendien zorgt een wedge van zacht foam aan de binnenkant van de schoen ervoor dat de voet in de juiste hoek staat voor een efficiënte afzet op het veld. De verhoogde zijkant met IsoPlate zorgt ervoor dat spelers in balans en rechtop blijven en ondersteunt zo de snelle zijwaartse bewegingen waar Dončić bekend om staat.
Releasedatum: de Jordan Luka 2 is vanaf 5 juli 2023 verkrijgbaar voor geselecteerde Nike members wereldwijd in de Luk.AI kleurencombinatie en vanaf 11 juli op Jordan.com en bij geselecteerde verkopers.
Veelgestelde vragen
Wat kost de Luka 2?
De verkoopprijs van de Luka 2 is $ 130 voor een schoen voor volwassenen en $ 100 voor een kinderschoen.
Wanneer werd de Luka 1 uitgebracht?
De Luka 1 werd in 2022 uitgebracht. Bekijk de officiële release voor meer informatie over de lancering.