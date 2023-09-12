Nike SB onthult de eerste schoen uit de samenwerking met Leo Baker

Nike SB onthult de eerste schoen in de samenwerking met Leo Baker
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De schoen, genaamd Nike SB React Leo, combineert duurzaamheid met hoge functionaliteit.
Originele content gepubliceerd op: 12 september 2023
Dit is het eerste onderdeel van de samenwerking met professioneel skateboarder Leo Baker. De Nike SB React Leo is een genderneutrale schoen die duurzaamheid combineert met moderne technologie.
"Ik wilde dat de schoen praktisch zou zijn, met verheven details en een modieuze uitstraling, maar uiteindelijk vooral ook een geweldige skateschoen", zegt Leo Baker.
Om dit te bereiken heeft de Nike SB React Leo een leren bovenwerk met suède overlays op slijtgevoelige plekken voor extra robuustheid. De schoen heeft een mid-top constructie voor een ingelopen gevoel, zodat je je trucs kunt perfectioneren.
"De schoen is voorzien van een driedubbele verstevigde steek in het ollie-gebied en bij de teen, een hybride vulkanische kuipzoolconstructie en een responsieve Nike React middenzool voor grip, boardgevoel en responsieve schokdemping, aldus Nike in een persbericht waarin de schoen werd aangekondigd.
Voor een modieuze touch heeft de schoen piping en ribbels bij de treklipjes op de hak met een eenkleurig 'Leo' monogram. "De overlays op de neus creëren drie lagen, waardoor het lang duurt voordat ze slijten. Het driedubbele stiksel op de neus zorgt echt voor meer robuustheid", aldus Baker. Ik wilde dat de schoen lang meegaat, maar meteen goed skate, en deze nieuwe vulkanische kuipzoolcombinatie is daar perfect voor. Het is alles wat ik ooit in een schoen heb gewild. Ik ben er echt trots op."
De Nike SB React Leo is vanaf 15 september te vinden op nike.com en bij geselecteerde skateshops.