Nike SB onthult de eerste schoen uit de samenwerking met Leo Baker

Dit is het eerste onderdeel van de samenwerking met professioneel skateboarder Leo Baker. De Nike SB React Leo is een genderneutrale schoen die duurzaamheid combineert met moderne technologie.

"Ik wilde dat de schoen praktisch zou zijn, met verheven details en een modieuze uitstraling, maar uiteindelijk vooral ook een geweldige skateschoen", zegt Leo Baker.