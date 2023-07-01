Jordan Brand lanceert de Air Jordan XXXVIII

De Air Jordan XXXVIII is het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van Jordan Brand basketbalschoenen. Deze sneaker introduceert een nieuwe plaattechnologie, de X-Plate, die is geïnspireerd op de speelstijl van Michael Jordan: van zijn deskundige voetenwerk en mobiliteit op het veld tot de fadeaway jumper.

De schoen is gemaakt om subtiel voetenwerk op het veld te ondersteunen en is laag bij de grond ontworpen. Zo hebben spelers optimaal balgevoel tijdens het draaien en keren, en met defensieve slides. Met de nieuwe X-Plate in de zool van de sneaker, een knipoog naar de X-vormige bandjes op de Air Jordan VIII, blijft de voet goed boven het voetbed tijdens snelle bewegingen.

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