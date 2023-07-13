Nike introduceert ReactX technologie om energieteruggave te optimaliseren en de CO2-voetafdruk te verkleinen

Nike heeft vandaag de nieuwste innovatie op het gebied van geavanceerde foamtechnologie onthuld: ReactX. Het foam is vijf jaar lang getest door het sportswearbedrijf en de vernieuwde versie is verwerkt in het InfinityRN 4 model. Het vernieuwde foam zorgt voor een hogere energieteruggave dan het Nike React foam, de vorige technologie die in de collectie werd gebruikt.

Niet alleen draagt het foam bij aan optimale hardloopprestaties, maar het verkleint ook de totale ecologische voetafdruk van Nike. In een persbericht waarin de updates worden aangekondigd, staat: "ReactX is ontworpen om de ecologische voetafdruk van het foam in middenzolen met minstens 43 procent te verlagen door minder energie in het productieproces te gebruiken en om de energieteruggave met 13 procent te verhogen."

Om dit doel te bereiken, hebben Nike medewerkers vijf jaar lang ontwikkelingen onderzocht en getest. Gedurende het testproces werden verschillende productiemethoden onder de loep genomen, waarbij de atleet centraal werd gesteld. Designers hebben ook nagedacht over hoe ze de ecologische voetafdruk in het productieproces konden verlagen.