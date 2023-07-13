Nike introduceert ReactX technologie om energieteruggave te optimaliseren en de CO2-voetafdruk te verkleinen
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Het nieuwe foam werd gedurende vijf jaar getest om de verbeteringen te onderbouwen.
Originele content gepubliceerd op: 13 juli 2023
Wat je moet weten:
- De nieuwe Nike ReactX technologie voor de Infinity React schoenencollectie van het merk biedt hardlopers een verbeterde energieteruggave.
- Er is vijf jaar lang aan het foam gewerkt om de atletische prestaties te bevorderen en de milieu-impact van het materiaal te verminderen.
Nike heeft vandaag de nieuwste innovatie op het gebied van geavanceerde foamtechnologie onthuld: ReactX. Het foam is vijf jaar lang getest door het sportswearbedrijf en de vernieuwde versie is verwerkt in het InfinityRN 4 model. Het vernieuwde foam zorgt voor een hogere energieteruggave dan het Nike React foam, de vorige technologie die in de collectie werd gebruikt.
Niet alleen draagt het foam bij aan optimale hardloopprestaties, maar het verkleint ook de totale ecologische voetafdruk van Nike. In een persbericht waarin de updates worden aangekondigd, staat: "ReactX is ontworpen om de ecologische voetafdruk van het foam in middenzolen met minstens 43 procent te verlagen door minder energie in het productieproces te gebruiken en om de energieteruggave met 13 procent te verhogen."
Om dit doel te bereiken, hebben Nike medewerkers vijf jaar lang ontwikkelingen onderzocht en getest. Gedurende het testproces werden verschillende productiemethoden onder de loep genomen, waarbij de atleet centraal werd gesteld. Designers hebben ook nagedacht over hoe ze de ecologische voetafdruk in het productieproces konden verlagen.
De oplossing bleek spuitgieten te zijn, dat volgens Nike eenvoudiger is dan eerdere productiemethoden en de ecologische voetafdruk verkleint. Tot nu toe leverde foam gemaakt via spuitgieten alleen producten op met een lagere energieteruggave, wat invloed heeft op de atletische prestaties. Ter vergelijking: de vorige compressiemethode staat bekend om het creëren van responsieve foams met een hogere energieteruggave, maar deze methode brengt een grotere voetafdruk met zich mee.
Nike heeft ReactX ontwikkeld om dit probleem op te lossen. Het is het resultaat van onderzoek, ontwikkeling en tests om de balans te vinden tussen de performancebehoeften van hardlopers en de milieu-impact van de foamproductie door middel van spuitgieten. Dankzij de nieuwe foamtechnologie en spuitgietmethode heeft het foam een hoge energieteruggave en een kleinere ecologische voetafdruk.
Naast het ReactX foam heeft de Nike InfinityRN 4 ook een ventilerend bovenwerk van Nike Flyknit materiaal en een zachte, ondersteunende kraag. Het Flyknit materiaal geeft de voeten van hardlopers extra flexibiliteit en omsluiting. Daarnaast wordt er gemiddeld 60 procent minder afval gebruikt dan bij traditionele productieprocessen voor het bovenwerk, aldus het persbericht.
Vanaf 13 juli kunnen atleten de Nike InfinityRN 4 kopen op Nike.com en bij geselecteerde retailers.