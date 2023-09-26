5 stijlideeën met bikeshorts om nu te dragen

Wie zegt dat je sportkleren alleen tijdens het sporten of op de racefiets kan dragen? Athleisure ziet er leuk uit én zit lekker. Perfect dus voor allerlei activiteiten: van een ijskoffie halen in een café tot thuis een filmpje kijken met vrienden. En daar komen bikershorts om de hoek kijken. Gecombineerd met de juiste top en sneakers zorgen deze shorts voor een moeiteloze, nauwsluitende look. Maar hoe style je bikershorts nu eigenlijk? Dat hangt ervan af.

Wil je het bijvoorbeeld eenvoudig houden of wil je juist een statement maken? Nike bikershorts zijn er in allerlei verschillende kleuren, van neutraal zwart of taupe, tot knallende kleuren als Ruby Red en mintgroen. Wat je met de shorts draagt, bepaalt hoe je complete look eruitziet. Style bikeshorts met een cropped sport-bh of een oversized sweatshirt voor een relaxte look. Of draag een blazer of chiquere top over je comfortabele compressieshorts voor een meer geklede look. Zin in een rustige of juist opvallende vibe? Er is altijd een bikershort die erbij past.

Misschien ook handig om te weten: plus-size bikershorts kun je op dezelfde manier als petite of standaard maat shorts stylen. Zolang hij lekker zit (squat of draai een keer om zeker te weten dat de short niet oprolt of knelt), zit je goed.

Hieronder vind je vijf ideeën voor outfits met bikershorts. Daarin heb je altijd genoeg ondersteuning, of je nu buiten op avontuur gaat of je favoriete sportles volgt.