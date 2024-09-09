Nike Trail kondigt Wildhorse 10 en Kiger 10 aan

De Nike Kiger 10 heeft een gripvaste, robuuste buitenzool met verbetering op slijtagegevoelige gebieden. Voor meer ondersteuning en demping bevat de schoen een speciale binnenlaag in de voorvoet en responsief Cushlon 3.0 foam in de middenzool. "Als je een snelle schoen met een laag profiel wilt die elk type terrein aankan, tot zo'n 50K, dan is dit de schoen voor jou", zegt Nike Trail atleet Bailey Kowalczyk, Nike's muze voor de Kiger. "Hij voelt snel, precies en stabiel aan op alles van vlak tot steil, technisch terrein."





Ondertussen is de Nike ReactX Wildhorse 10 ontworpen om de steilste uitdagingen op het pad te weerstaan. De nieuwe en verbeterde versie heeft een All-Terrain Compound buitenzool met een speciale binnenlaag en verbeterde teenbescherming. Ondanks een 3 millimeter grotere stackhoogte dan de vorige versie en verbeterde functies weegt de schoen 35 gram minder dan zijn voorganger. Nike React foam is namelijk vervangen door Nike ReactX foam, dat lichter en reactiever is. "Op wat voor terrein je ook gaat hardlopen en wat voor weer het ook is, de Wildhorse presteert geweldig op lange afstanden. Ik ga mijn volgende race van 200 mijl in de Wildhorse lopen," lacht Sally McRae, ultrarunner en Nike's muze voor deze schoen.