De Nike Kobe 10 Protro: update van het design uit 2015

De Kobe 10 werd bij de lancering beschouwd als de beste in zijn klasse op het gebied van tractie, maar zoals het productteam opmerkte, is dat "de beste in zijn klasse voor die periode".

Toen ze het oorspronkelijke patroon tijdens de ontwikkeling van de Protro op slijtage testten, waren de beoordelingen niet wat ze hadden gehoopt. Dus gingen ze terug naar de originele designbestanden.

Wat ze ontdekten was onthullend. De originele buitenzool was gebaseerd op een profiel dat was afgeleid van bewegingsgegevens van het Nike Sport Research Lab, en niet willekeurig was geschetst. De Protro herstelt die logica. De lamellen lopen van de hak tot de voorvoet voor laterale en mediale ondersteuning, terwijl de loodrechte lamellen zorgen voor het stoppen naar voren en naar achteren. Het uiterlijk is anders dan bij de OG, maar de wetenschap erachter is hetzelfde.

Slijtagetests tussen de eerste en tweede ontwikkelingsronde toonden een aanzienlijke sprong in tractiebeoordelingen.

"We deden het met intentie en er zat ook wetenschap achter", zei een lid van het productteam van de Kobe.