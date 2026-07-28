Maak kennis met Keely Hodgkinsons eerste Nike collectie van hardloopschoenen en -kleding

Middelstrekampioene Keely Hodgkinson lanceert haar eerste Nike Signature-collectie
Productnieuws
Middenafstandsloper Keely Hodgkinson heeft haar eerste eigen Nike schoenen- en kledingcollectie gelanceerd. Het Keely Hodgkinson atleetpack bestaat uit haar eigen versie van vier populaire Nike hardloopschoenen voor op de weg of de baan: de Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 en Victory 2. De bijpassende kledingcollectie bestaat uit tops en shorts met de innovatieve materiaaltechnologieën AeroSwift en Nike Pro Sculpt. Op 16 juli 2026 is de collectie wereldwijd uitgebracht op Nike.com en bij geselecteerde retailers.
Belangrijkste punten
- De gevierde Britse middenafstandsloper Keely Hodgkinson lanceerde haar eerste eigen Nike schoenen- en kledingcollectie, met gedurfde en elegante zwarte designs met contrasterende accenten in Metallic Gold.
- Het schoeisel omvat vernieuwde kleurencombinaties van de iconische Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 en Victory 2 hardloopschoenen voor op de weg, de atletiekbaan en wedstrijden.
- De bijbehorende kledingcollectie omvat twee shortsets met de Nike materiaaltechnologieën AeroSwift en Nike Pro Sculpt.
- De collectie is verkrijgbaar op Nike.com en bij geselecteerde retailers na de wereldwijde uitgave op 16 juli 2026.
Wie is Keely Hodgkinson?
Keely Hodgkinson, bekend om haar snelheid en stijl, is een gevierde Britse middenafstandsloper uit Greater Manchester, Engeland. Ze is een van de snelste vrouwelijke hardlopers op de middellange afstand van haar tijd, is Nike atleet sinds 2019 en werkt samen met onderzoekers en designers van Nike om producten voor elite- en alledaagse hardlopers vorm te geven. De Keely Hodgkinson collectie is haar eerste eigen Nike Pack.
Welke hardloopschoenen draagt Keely Hodgkinson en waarom?
De geselecteerde hardloopschoenen in de collectie zijn geschikt voor elk aspect van training en wedstrijden op de weg of de baan. Hier is een overzicht van welke schoen Hodgkinson voor welk doel draagt, van dagelijkse training tot wedstrijddag.
- Herstelruns: wanneer Hodgkinson op pad gaat voor een herstelrun, kiest ze voor de Vomero Plus. De Vomero Plus staat bekend om zijn ultrazachte gevoel en zachte ZoomX-middenzool over de hele lengte en is ontworpen door vrouwen, voor vrouwen.
- Dagelijkse training: de favoriete hardloopschoen van Hodgkinson voor elke dag is de Pegasus 42, vanwege de extra responsiviteit dankzij de gebogen Air Zoom unit over de volledige lengte en de ReactX foam-middenzool. Deze constructie geeft de schoen zijn krachtige energieteruggave, wat handig is bij de dagelijkse training.
- Intervallen en wedstrijddag: de Vaporfly 4 is de eerste keuze van Hodgkinson voor intervaltraining vanwege het krachtige, voortstuwende gevoel van een Flyplate van koolstofvezel over de volledige lengte en ZoomX-demping. De Vaporfly 4 is een ideale hardloopschoen voor zowel langeafstandswedstrijden als sprints.
- Atletiekwedstrijden: wanneer Hodgkinson deelneemt aan een atletiekwedstrijd voor de middellange afstand, trekt ze haar Victory 2 distance spikes aan, die zijn voorzien van innovatieve Nike Air-technologie. De schoenen hebben een Air Zoom unit, ZoomX foam en een koolstofvezelplaat voor een krachtig maar stabiel gevoel.
Keely Hodgkinson collectie: uitgelichte hardloopkleding
Naast de verschillende hardloopschoenen bestaat de Keely Hodgkinson collectie uit een kleine selectie bijpassende kleding om de look helemaal compleet te maken. De AeroSwift en Pro Sculpt sets zijn van innovatieve Nike materialen gemaakt in een stijl die past bij die van de beroemde atleet, maar met alle functionaliteit die hardlopers maar wensen.
AeroSwift set: voel je net als Hodgkinson wanneer je de AeroSwift croptop met zak en strakke short van 13 cm draagt. Aan deze hoogwaardige prestatiekleding is niets basic. Deze set met Dri-FIT ADV technologie houdt je koel en droog, zelfs in de zomerhitte. In handige opbergzakken is ruimte voor alle essentials die je tijdens een wedstrijd nodig hebt, terwijl de nauwsluitende pasvorm van elk kledingstuk meer dan comfortabel is.
Nike Pro Sculpt set: wie meer bedekt wil zijn, vindt in de collectie ook de Nike Pro Sculpt top met lange mouwen en de Pro Sculpt short van 13 cm. Eenkleurige graphics en een gedurfde Swoosh van satijn voelen allesbehalve gewoon. Subtiele designdetails, zoals haar kenmerkende Nike tornadologo, zijn een knipoog naar de naamgever van de set.
Het kenmerkende design van de Keely Hodgkinson collectie
Het hoogwaardige design van de collectie maakt een gedurfd statement en past bij de prestaties en persoonlijkheid van de Nike atleet. Het zwarte ontwerp van de collectie is een knipoog naar het onwrikbare vertrouwen en de controle van Hodgkinson, terwijl de metallic gold accenten aansluiten bij haar stijl, lef en prestaties. Extra details zijn onder meer afneembare KH-hangertjes aan de hardloopschoenen.
De Nike atleet was nauw betrokken bij de ontwikkeling en het ontwerp van de collectie. Ze legde onderzoekers en designers van Nike precies uit waar alledaagse én elite hardlopers behoefte aan hebben.
"Het is een droom die uitkomt om mijn eigen Nike-collectie te hebben", zegt de Nike atleet, die bekend staat als een van de snelste vrouwelijke hardlopers op de 800 meter. "Ik hoop dat elk jong meisje dat dit ziet, weet dat het de moeite waard is om een droom na te jagen, want met hard werken en vertrouwen is alles mogelijk."
De Keely Hodgkinson collectie is vanaf 16 juli 2026 wereldwijd verkrijgbaar op Nike.com en bij geselecteerde retailers.
Veelgestelde vragen over de Keely Hodgkinson-collectie
Wat is de Keely Hodgkinson collectie?
De Keely Hodgkinson collectie is de eerste eigen collectie van de Nike atleet en bestaat uit vier verschillende hardloopschoenen en bijpassende kleding.
Welke hardloopschoenen zitten er in de collectie?
De Keely Hodgkinson collectie bestaat uit de Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 en Victory 2.
Welke prestatiekleding zit er in de Keely Hodgkinson collectie?
De kleding van de Keely Hodgkinson collectie bestaat uit twee sets: de AeroSwift croptop met zak en strakke short van 13 cm en de Nike Pro Sculpt top met lange mouwen en short van 13 cm.
Wat is de Nike Victory 2?
De Nike Victory 2 is een afstand-spike gemaakt voor snelheid en ideaal voor middellange-afstandslopers die op records jagen. Ook heeft de Victory 2 een efficiënte afzet en veel stabiliteit, twee handige eigenschappen voor duurlopers.
Waar kan ik de Keely Hodgkinson collectie kopen?
Je kunt de Keely Hodgkinson collectie kopen op Nike.com en bij geselecteerde retailers over de hele wereld.