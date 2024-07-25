Nike brengt zijn allereerste breakdanceschoen uit met de Nike Jam

Nike brengt in de zomer van 2024 zijn allereerste schoenen- en kledingcollectie voor breakdancing uit. Het doel van de collectie, die is ontworpen in samenwerking met de beroemde kunstenaar Futura — bekend van zijn opvallende graffitidesigns op straat — is om betere performance te leveren en tegelijkertijd trouw te blijven aan de B-boy- en B-girl-stijl.

"Het resultaat is verbluffend", zegt Futura. "De Jam is een prachtig, gloednieuw model dat van de grond af is opgebouwd voor wat de dansers zelf willen hebben en waar ze zich prettig in voelen."

De Nike Jam is ontwikkeld na zes jaar onderzoek en op basis van tests door breakdancers van elk niveau. De schoen optimaliseert het vermogen van breakdancers om over alle oppervlakken te glijden, van een gladde ondergrond tot asfalt en beton. Verder heeft de schoen een drop-in middenzool van foam voor beschermende demping. De rubberen kuipzool en het goede contact met de grond zorgen ervoor dat breakdancers optimaal kunnen presteren.

De Nike Jam is ontworpen voor performance en dagelijks gebruik, en is zowel functioneel als stijlvol. De drie Nike Jam kleurencombinaties bevatten details die verwijzen naar de roots van de sport. De draaitafel en microfoonapparatuur die DJ's en MC's gebruiken om de sfeer te bepalen, vormden de inspiratie voor het design van de kleurencombinatie Black and Gum. Het karton dat breakdancers gebruikten om zichzelf te beschermen tegen onvoorspelbare oppervlakken, vormde de inspiratie voor de kleurencombinatie Tan and Black. De kleurencombinatie Black and White, ontworpen in samenwerking met Futura, is gebaseerd op zijn iconische Break Train uit 1980.