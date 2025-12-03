Devin Booker begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn Nike verhaal met de Book 2
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De tweede kledingcollectie van de NBA All-Star, inclusief zijn tweede eigen schoen, combineert vintage items met moderne elementen en innovatieve performancetechnologie. Het resultaat is een weerspiegeling van zijn eigen stijl en opvallende carrière bij de Phoenix Suns.
- De tweede kenmerkende schoen van Devin Booker, de Nike Book 2, is een moderne versie van de klassieke basketbalschoenstijl, ideaal voor zowel het veld als de straat.
- De Nike Book 2 heeft een low-profile ontwerp voor een direct-op-het-veld gevoel, zonder dat je aan comfort hoeft in te leveren.
- Door retro- en moderne elementen te combineren, viert de Book 2-kledingcollectie de basketbalcultuur, Bookers carrièreprestaties bij de Phoenix Suns en zijn persoonlijke stijl.
- Kijk uit naar de lancering van Book 2-schoenen en -kleding op Nike.com en geselecteerde retailers in januari 2026.
Het volgende hoofdstuk van Devin Booker met Nike is begonnen. De sterspeler van de Phoenix Suns lanceert zijn tweede Nike signatureschoen, de Book 2, met een bijbehorende kledinglijn. De langverwachte vervolg op de Nike Book 1 is een moderne versie van retro Nike basketbalschoenen. De designelementen zijn geïnspireerd op de persoonlijke stijl van Booker, vieren de successen van de sterspeler met de Phoenix Suns en knipogen naar de woestijnstad waar hij zijn carrière opbouwde.
De sleutel tot het design van de Book 2 en de visie van Booker is het lage profiel. “Voor mij was het heel belangrijk om de vloer echt te voelen en wat dichter bij de grond te zitten,” zegt hij. En dankzij een strategische combinatie van Nike’s performance-footweartechnologieën voor basketbal levert de Book 2 geen comfort in voor innovatie.
Net als zijn voorganger verbergt de Book 2 zijn prestatietechnologieën met een klassieke, no-nonsense buitenkant. Het resultaat is een basketbalschoen die net zo thuis is op het veld als op straat. Ben Nethongkome, hoofdontwerper van Devin Bookers schoenen, zegt: “Doordat we materialen hebben weggehaald om dichter bij de grond te komen, konden we de Air Zoom-unit van de hak naar de voorvoet verplaatsen, waardoor we Devins gewenste gevoel en performance konden bereiken. En dat in een lichter gewicht.”
"Veel inspiratie kwam van klassieke schoenen", zegt Booker. "Een die bij mij opkomt is de Air Zoom Spiridon. Met de eerste designs wilde ik Phoenix eren. Dat deed ik met oranje en zwart voor de Phoenix en Rising kleurencombinaties. Zo hebben de fans iets voor elke wedstrijd."
De Nike Book 2 combineert oude en nieuwe designkenmerken. De inspiratie komt voort uit oldschool Nike-basketbalmodellen, maar dan met een moderne twist. Zo heeft de stevige buitenzool van de Nike Book 2 een visgraatprofiel dat is gebaseerd op de Nike Air Force 1, maar dan met een bredere, meer ondersteunende basis voor extra stabiliteit.
De Nike Book 2 houdt het spannend door zowel retro als meer actuele designopties te bieden. Twee modellen hebben een lichtgewicht bovenwerk van geweven mesh, vergelijkbaar met de originele Nike Air Zoom Spiridon uit 1997, terwijl de andere varianten een meer eigentijdse look hebben met een nieuw gevormd bovenwerk dat dezelfde ondersteuning bij de middenvoet en een vergelijkbare, stevige lockdown-fit biedt als de karakteristieke Nike basketbalschoen.
De guard van de Phoenix Suns voegde verfijnde designelementen toe aan zijn signatureschoen om zijn verhaal verder te vertellen. Zo heeft de buitenzool van de Book 2 een op cactussen geïnspireerd woestijnmotief dat duidelijk verwijst naar Phoenix, Arizona, de stad waar Booker zijn stempel drukte in de NBA. Bovendien verwijst de selectie van kleurstellingen van de Book 2 naar de opkomst van de superster van opvallende basketbalspeler op de universiteit naar Phoenix Suns NBA All-Star.
Deze manier van storytelling zie je ook terug in de Book 2 kledingcollectie, een spannende toevoeging die de basketbalcultuur, het woestijnleven en Bookers prestaties bij de Phoenix Suns viert. De acht veelzijdige kledingstukken zijn gemaakt van hoogwaardige, zware stoffen en afgewerkt met lasergravure voor een zonvervagende look, variërend van T-shirts tot bijpassende sets. Elk item uit de collectie – waaronder een T-shirt met lange mouwen ter ere van Devins geliefde hond, Haven, en een mouwloze top met een raw edge die precies volgens de specificaties van Nike’s signature atleet is ontworpen – vertelt een stukje van het verhaal van de basketbalster, dankzij de nauwgezette aandacht voor detail.
Nike Book 2 schoenen en kleding worden in januari 2026 uitgebracht op nike.com en bij geselecteerde retailers.