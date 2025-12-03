Devin Booker begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn Nike verhaal met de Book 2

Net als zijn voorganger verbergt de Book 2 zijn prestatietechnologieën met een klassieke, no-nonsense buitenkant. Het resultaat is een basketbalschoen die net zo thuis is op het veld als op straat. Ben Nethongkome, hoofdontwerper van Devin Bookers schoenen, zegt: “Doordat we materialen hebben weggehaald om dichter bij de grond te komen, konden we de Air Zoom-unit van de hak naar de voorvoet verplaatsen, waardoor we Devins gewenste gevoel en performance konden bereiken. En dat in een lichter gewicht.”

"Veel inspiratie kwam van klassieke schoenen", zegt Booker. "Een die bij mij opkomt is de Air Zoom Spiridon. Met de eerste designs wilde ik Phoenix eren. Dat deed ik met oranje en zwart voor de Phoenix en Rising kleurencombinaties. Zo hebben de fans iets voor elke wedstrijd."