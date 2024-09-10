Met Nike Athena en Nike Zeus zonnebrillen kunnen atleten zich beter focussen
Productnieuws
De futuristische zonnebrillen zijn ontworpen om zowel voor als na wedstrijden gedragen te worden.
Kan de juiste zonnebril de prestaties van een atleet verbeteren? Als je denkt dat het antwoord nee is, willen we je graag laten kennismaken met de Nike Athena en Nike Zeus.
Zowel de Nike Athena als de Nike Zeus kunnen helpen om de focus van een atleet te verbeteren. Hun designs verminderen niet alleen de fysieke afleiding voor de drager, maar ze zijn ook gemaakt om atleten een mentaal voordeel te geven.
Voordat de Nike Athena en Nike Zeus zonnebrillen werden ontworpen, vroeg Nike aan atleten welke eigenschappen ze belangrijk vonden voor een bril. Volgens Nike's Chief Innovation Officer John Hoke gaven de meeste atleten aan dat ze een zonnebril wilden die hen een "mentale voorsprong" zou geven en hen zou helpen om "volledig in de zone te komen".
Hoke voegde eraan toe dat het "vermogen om je volledig te concentreren en niet afgeleid te worden essentieel is voor deze atleten".
Zo ontstonden de futuristische Nike Athena en Nike Zeus zonnebrillen. De Nike Athena en Nike Zeus zonnebrillen zijn ontworpen voor alle genders en zijn echte blikvangers. De zonnebrillen hebben een unieke look en onderscheiden zich van alle andere brillen door hun eigenschappen.
De Nike Zeus bril is zodanig vormgegeven dat hij lijkt op de fysieke belichaming van 'snelheid'. Hij ziet er niet alleen cool uit, maar deze bril is zo licht dat atleten zelfs kunnen vergeten dat ze hem op hebben. Deze zonnebril heeft een handgemaakt titanium montuur, ziet er haast uit als een masker en omsluit bijna het hele gezicht. Bovendien heeft de Nike Zeus zonnebril kleine gaatjes die de luchtcirculatie bevorderen. Dit voorkomt dat er warmtebellen ontstaan in het gezicht van de atleet.
Net als de Nike Zeus is ook de Nike Athena zonnebril licht van gewicht. Ken je dat gevoel dat je wimpers tegen de glazen van je zonnebril zitten? De Nike Athena zonnebril is gemaakt zonder schroefjes, waardoor de lenzen van de bril verder van het gezicht van de atleet af staan om het gevoel dat je er met je wimpers tegenaan zit te voorkomen.
De Nike Zeus en Nike Athena zonnebrillen zijn gemaakt met Nike Max Extreme Lens technologie, waardoor je ogen niet te vermoeid raken als je onderweg bent.
Alsof de Nike Athena en Nike Zeus zonnebrillen nog niet innovatief genoeg zijn, zijn ze ook allebei gemaakt met duurzame materialen. De Nike Athena zonnebril bestaat voor ten minste 40% van het totale gewicht uit gerecycled materiaal, en de Nike Zeus zonnebril voor ten minste 20% van het gewicht.
De Nike Athena en Nike Zeus brillen zijn vanaf 24 juli 2024 wereldwijd verkrijgbaar op de digitale platforms van Nike.