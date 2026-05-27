Nike Air Works: 3D-geprinte Air Max schoenen uit acht wereldsteden

"Air Works is bedoeld om de culturele invloed van Air Max te vieren en een kerngroep van creatieve mensen van over de hele wereld uit te nodigen om zich een voorstelling te maken van hoe de toekomst ervan eruit zou kunnen zien", zegt Andy Caine, VP en Creative Director van Nike Sportswear. "Het is ook een kans om diep in de geschiedenis, innovatie en inspiratie van Air Max te duiken en externe perspectieven te combineren met de unieke tools, talenten en vaardigheden van Nike, om een nieuwe invulling te geven aan wat Air Max voor deze generatie betekent."

Deze groep opkomende designers uit Peking, Londen, Los Angeles, New York, Parijs, Shanghai, Seoel en Tokio gaat rechtstreeks samenwerken met de designers en technici van Nike, waarbij ze begeleid worden en praktische inzichten opdoen. Ze zullen voortbouwen op vier decennia aan Air Max-innovatie om bij te dragen aan nieuwe culturele uitingen van Air Max voor toekomstige generaties sneakerfans die geïnteresseerd zijn in culturele limited-edition releases en nieuwsgierig zijn naar de technologie van 3D-geprinte Nike schoenen.

Het driedaagse programma wordt een meeslepende ervaring rond alles wat met Air Max te maken heeft, met praktische samenwerking tussen de internationale designers, interne mentoren en externe partners. Daarnaast zal deze eerste lichting Air Works-designers nieuwe inzichten en perspectieven opdoen door bezoeken aan Nike-productiefaciliteiten, onderzoekslaboratoria en ontwerpstudio's, waaronder Nike’s Air Manufacturing Innovation-faciliteit, het Nike Sport Research Lab, het Department of Nike Archives, Blue Ribbon Studio en het Bowerman Footwear Lab.