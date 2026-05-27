Nike Air Works: 3D-geprinte Air Max schoenen uit acht wereldsteden
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Het inaugurele programma van mei 2026 brengt acht wereldwijde designers bij elkaar in het Nike WHQ om een beperkte oplage van 3D-geprinte Air Max-schoenen te maken. Dit is wat je moet weten over de aankomende Air Max releases voorafgaand aan Air Max Day 2027.
- Air Works is een onderzoeks-, ontwikkelings- en designprogramma waarvan de eerste editie in mei 2026 plaatsvindt. Daarbij komen veelbelovende opkomende designers uit acht steden wereldwijd drie dagen lang naar het hoofdkantoor van Nike in Beaverton, Oregon, om daar samen met designers en technici van Nike intensief te leren en begeleiding te krijgen.
- Het doel van Air Works is om voort te bouwen op de vier decennia aan Air-innovatie van Nike om ervoor te zorgen dat de toekomst van Nike Air een samenwerking wordt tussen de experts van Nike en degenen die de schoenen dragen.
- Elke designer zal in samenwerking met de Zellerfeld Shope Company een eigen 3D-geprinte Air Max-stijl ontwikkelen die zijn of haar individuele persoonlijkheid en stijl weerspiegelt en tegelijkertijd een eerbetoon is aan de eigen cultuur en gemeenschap.
- Het programma wordt afgesloten met de lancering van het limited-edition Air Max design van elke Air Works-deelnemer, dat het komende jaar binnen hun gemeenschap gevierd zal worden, in de aanloop naar Air Max Day 2027.
Sinds 1978, met de introductie van Nike's baanbrekende dempende Air-technologie en het debuut van de Nike Tailwind, hebben designers innovaties doorgevoerd in de iconische Nike Air Max-stijl en over de hele wereld talloze nieuwe, trouwe fans aangetrokken.
Nu heeft Nike een spannend nieuw programma ontwikkeld – Air Works – om de volgende generatie Air Max-design en -innovatiete te inspireren. Het allereerste wereldwijde onderzoeks-, ontwikkelings- en designprogramma van Nike Sportswear voor de Air Max vindt plaats van 11 t/m 14 mei 2026. Daarbij komen acht opkomende designers uit steden over de hele wereld samen op de Philip H. Knight Campus van Nike in Beaverton, Oregon.
"Air Works is bedoeld om de culturele invloed van Air Max te vieren en een kerngroep van creatieve mensen van over de hele wereld uit te nodigen om zich een voorstelling te maken van hoe de toekomst ervan eruit zou kunnen zien", zegt Andy Caine, VP en Creative Director van Nike Sportswear. "Het is ook een kans om diep in de geschiedenis, innovatie en inspiratie van Air Max te duiken en externe perspectieven te combineren met de unieke tools, talenten en vaardigheden van Nike, om een nieuwe invulling te geven aan wat Air Max voor deze generatie betekent."
Deze groep opkomende designers uit Peking, Londen, Los Angeles, New York, Parijs, Shanghai, Seoel en Tokio gaat rechtstreeks samenwerken met de designers en technici van Nike, waarbij ze begeleid worden en praktische inzichten opdoen. Ze zullen voortbouwen op vier decennia aan Air Max-innovatie om bij te dragen aan nieuwe culturele uitingen van Air Max voor toekomstige generaties sneakerfans die geïnteresseerd zijn in culturele limited-edition releases en nieuwsgierig zijn naar de technologie van 3D-geprinte Nike schoenen.
Het driedaagse programma wordt een meeslepende ervaring rond alles wat met Air Max te maken heeft, met praktische samenwerking tussen de internationale designers, interne mentoren en externe partners. Daarnaast zal deze eerste lichting Air Works-designers nieuwe inzichten en perspectieven opdoen door bezoeken aan Nike-productiefaciliteiten, onderzoekslaboratoria en ontwerpstudio's, waaronder Nike’s Air Manufacturing Innovation-faciliteit, het Nike Sport Research Lab, het Department of Nike Archives, Blue Ribbon Studio en het Bowerman Footwear Lab.
Vervolgens zullen de ontwerpers hun nieuwe inzichten en kennis gebruiken om in samenwerking met Zellerfeld onderscheidende 3D-geprinte Air Max-modellen te ontwikkelen die hun individuele stijlen en persoonlijkheden weerspiegelen en tegelijkertijd een eerbetoon zijn aan hun lokale gemeenschappen.
Na de driedaagse bijeenkomst volgt het echte hoogtepunt van het Air Works-programma. Elke designer lanceert een eigen limited-edition vrienden-en-familieversie van de schoen, die het komende jaar binnen de lokale gemeenschap gevierd zal worden, in de aanloop naar Air Max Day 2027, het jaarlijkse evenement van Nike met de release van de nieuwste Air Max-modellen en de terugkeer van geliefde kleurstellingen.
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat is Nike Air Works?
Air Works is het allereerste wereldwijde onderzoeks-, ontwikkelings- en designprogramma van Nike Sportswear voor de Air Max. Daarbij komen acht opkomende designers van over de hele wereld drie dagen lang bijeen op het hoofdkantoor van Nike om samen met designers en technici van Nike kennis op te doen en begeleiding te krijgen.
Wanneer vindt Nike Air Works plaats?
Het programma vindt plaats van 11 tot 14 mei 2026, waarna de schoenen in de loop van het jaar worden gelanceerd in de aanloop naar maart 2027 (Air Max Day).
Zijn de Nike Air Works-schoenen te koop?
De schoenen worden in een beperkte oplage uitgebracht voor familie en vrienden binnen de gemeenschappen van de designers.