Ontdek het Nike ACG Lava Loft jack, waarin grensverleggende productinnovatie en praktische eigenschappen samenkomen

Outdooratleten die zich voorbereiden op de winter van 2026 op de trails hebben een nieuw must-have item om aan hun paklijst toe te voegen: het Nike ACG Lava Loft jack. Het jack met een vulling van 700 weegt slechts 10 ounces en is ontworpen met warmte, ventilerend vermogen en bescherming tegen de elementen in gedachten — alles wat atleten nodig hebben om zich aan te passen aan een groot aantal omstandigheden waarmee ze op de trails worden geconfronteerd.

Het aanpassingsvermogen van het Lava Loft jack in extreme klimaten is te danken aan een datagestuurde combinatie van Nike isolatie, ventilatie en andere technologieën. Het Lava Loft jack werd onthuld tijdens de China International Import Expo 2025 in Shanghai en is een echt voorbeeld van Nike Running Innovation die de avontuurlijke geest van ACG ontmoet.