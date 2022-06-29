NBA-speler DeMar DeRozan over het wegnemen van het stigma omtrent psychische aandoeningen

Trained podcast: spreek je waarheid met DeMar DeRozan
Coaching
Toen DeMar DeRozan zijn dieptepunt bereikte, hielp hij het stigma rond atleten en mentale gezondheid te doorbreken. Ontdek hoe.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
In februari 2018 schokte NBA-ster DeMar DeRozan de wereld toen hij tweette: "Deze depressie wordt me te veel." Hij postte het in een opwelling, maar de effecten die het had op het stigma rond atleten en mentale gezondheid waren enorm.In deze aflevering vertelt DeMar samen met host Jaclyn Byrer hoe het erkennen van zijn depressie hem heeft geholpen om rust te vinden en de sector heeft beïnvloed om meer aandacht te besteden aan mentale gezondheid. Hij vertelt ook over de lessen die hij in zijn jeugd heeft geleerd en over het verwerken van verliezen op het veld en het verlies van zijn vader. DeMars bereidheid om zich kwetsbaar op te stellen heeft hem mentale voordelen opgeleverd, zowel in het basketbal als in het leven. Nu gebruikt hij zijn platform om andere atleten aan te moedigen zich uit te spreken en de volgende generatie een gevoel van eigenwaarde, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen aan te leren.
"Je bent hier maar even, dus je wilt iets van jezelf nalaten in deze sport."
DeMar DeRozan
Viervoudig NBA All-Star en speler bij de Chicago Bulls
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn op trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.