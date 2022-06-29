NBA-speler DeMar DeRozan over het wegnemen van het stigma omtrent psychische aandoeningen

In februari 2018 schokte NBA-ster DeMar DeRozan de wereld toen hij tweette: "Deze depressie wordt me te veel." Hij postte het in een opwelling, maar de effecten die het had op het stigma rond atleten en mentale gezondheid waren enorm.In deze aflevering vertelt DeMar samen met host Jaclyn Byrer hoe het erkennen van zijn depressie hem heeft geholpen om rust te vinden en de sector heeft beïnvloed om meer aandacht te besteden aan mentale gezondheid. Hij vertelt ook over de lessen die hij in zijn jeugd heeft geleerd en over het verwerken van verliezen op het veld en het verlies van zijn vader. DeMars bereidheid om zich kwetsbaar op te stellen heeft hem mentale voordelen opgeleverd, zowel in het basketbal als in het leven. Nu gebruikt hij zijn platform om andere atleten aan te moedigen zich uit te spreken en de volgende generatie een gevoel van eigenwaarde, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen aan te leren.