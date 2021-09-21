De Kinjaz zijn een familie bewegende ninja's

'We zijn een familie van bewegende ninja's'
Atleten*
Kom meer te weten over hoe deze dansgroep bij elkaar blijft door 'familie altijd op één te zetten'.
Medeoprichter van Kinjaz, Mike Song en zijn crew in het centrum van Los Angeles.
Als de Kinjaz samenkomen, laten ze zien dat ze met elkaar verbonden zijn als dansgroep en als vrienden. Het is een kenmerkend handgebaar van twee met elkaar vervlochten vingers, die samen in dezelfde richting wijzen. En bij een aantal van de oprichters is er dan een tatoeage te zien, het symbool van familie. "Het staat voor samen bewegen richting hetzelfde doel, als één geheel", aldus Mike Song.
De oprichters zitten op de vloer van een oefenstudio in Los Angeles en denken in een natuurlijke choreografie terug aan hun leven samen in de afgelopen jaren. Ze hebben de groep opgericht in 2010 en al snel een reputatie opgebouwd op nationale televisie met hun gestroomlijnde choreografieën. "Het begon als iets leuks, gezellig barbecueën en kleine optredens doen voor de community", zegt Mike. "Nu zijn we een wereldwijd merk."
"Ons gezamenlijke doel is familie altijd op één te zetten."
De naam van de groep is een combinatie van wat zij het belangrijkste vinden. "Kin betekent familie, maar het is ook het [Griekse] basiswoord voor beweging, kinetisch. En daarom is een 'familie van bewegende ninja's' de combinatie tot Kinjaz", vertelt Mike.
"Ons gezamenlijke doel is familie altijd op één te zetten, om elkaar te ondersteunen en beter te maken, zodat we samen ons potentieel waar kunnen maken", zegt Anthony Lee.
Dat gevoel van verbondenheid is heel belangrijk, vooral als er zo veel zakelijke kanten aan het merk zitten. Ze hebben een kledinglijn, een tak voor live-evenementen, zelfs een noodlebedrijf. Al die takken golven mee op het ritme van hun dans.
"Wat ik fijn vind is dat wanneer we best wel gestrest zijn, samenkomen in een ruimte en tijd vinden voor een sessie — gewoon dansen, goede muziek, plezier maken", zegt Vinh Nguyen. "Zo komen we tot rust, weten we weer waarom we het allemaal doen. We doen het voor elkaar en voor onze liefde voor de dans."
"Dans overstijgt barrières... brengt mensen samen".
Via hun uitgebreide en steeds grotere online bereik en de shows heeft de groep een manier gevonden om verhalen in hun routines te verwerken, waardoor ze verbinding maken met het publiek en mensen aansporen in beweging te komen. "Dans overstijgt barrières, of het nu gendernormen zijn, seksuele geaardheid, nationaliteit, etnische achtergrond of taal", aldus Anthony. "Dans brengt mensen samen."
"Dans is de oudste sport die we kennen en het zorgt voor een universele verbinding", zegt Ben Chung. "Een baby hoort muziek en begint op en neer te springen. Daarna ontwikkelt zich dat tot het niveau van breakdancen voor de eerste keer tijdens de Olympische Spelen van 2024... het spectrum is zo groot."
"Bovendien is het de meest toegankelijke sport", zegt Addy Chan. "In tegenstelling tot andere sporten, waar je misschien veel middelen voor nodig hebt, zoals geld voor uitrusting, een veld of een zwembad, is dans bereikbaar voor iedereen".
En ieder type lichaam. "Er zijn veel sporten waar je een bepaald lichaamstype voor nodig hebt", zegt Mike. "Het unieke van dans is dat met welk type lichaam je ook geboren bent, dat dat je instrument is. Misschien heb je een mager lichaamstype, wat voor sommige sporten niet handig is, maar wanneer je dan begint te dansen merk je: dit is perfect. Of als iemand zich onzeker voelt over zijn/haar dikkere benen, dat diegene ontdekt dat hij of zij een hele goede balans heeft. En daar werk je dan mee."
En middenin alle drukte, wat is het volgende project van The Kinjaz? Nou, de afgelopen drie jaar hebben ze gewerkt aan een 'geheim' project met Nike dat binnenkort wordt gelanceerd.
Video: Aimee Hoffman
Fotografie: Thalia Gochez
Tekst: Dan Rookwood
Datum rapportage: juli 2021