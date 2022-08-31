Alles wat je moet weten over loopladders

Wendbaar zijn "betekent snel van richting kunnen veranderen", zegt Alexa Javens, gecertificeerd personal trainer. Ze voegt eraan toe dat work-outs met een loopladder een heel goede manier zijn om snelheid in meerdere richtingen, coördinatie en wendbaarheid te ontwikkelen.

Daarnaast kun je met oefeningen met een loopladder ook je waarneming, snelheid en anticipatievermogen voor wendingen trainen, wat bevorderlijk is voor je sportieve prestaties over de gehele breedte. Ook kun je er baat bij hebben in sporten als voetbal, American football, boksen, tennis en gevechtsporten, volgens Heather Milton, gecertificeerd kracht- en conditioneringsspecialist en klinisch sportfysioloog bij het NYU Langone Sports Performance Center in New York.

Loopladders zijn betaalbaar, makkelijk in het gebruik en veelzijdig. Je kunt ze bovendien overal gebruiken waar de ruimte ervoor is, zoals in het park, in je tuin of zelfs in je woonkamer.