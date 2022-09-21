Skateboarden voor beginners

Hoe je als volwassene begint met skateboarden
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Leer deze uitdagende (en leuke) sport met de basistips van een skateboardleraar.
Skateboarden is een sport die vaardigheid, coördinatie en balans vereist. Maar het is ook ongelooflijk leuk en opwindend, en de moeite waard om te leren, zelfs op volwassen leeftijd, aldus Joe Eberling, oprichter van The U.S. Skateboard Education Association en een door de USSEA gecertificeerde skateboardleraar.
Hij legt uit dat de leercurve van skateboarden vergelijkbaar is met die van andere sporten. “Leeftijd is geen barrière. De fysieke vaardigheden die je gebruikt bij het skateboarden — staan, balanceren en tegen de grond drukken — zijn dezelfde [vaardigheden] die je gebruikt in sporten als schaatsen en rolschaatsen, waar mensen van alle leeftijden nog aan beginnen."
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Eberling zegt dat hulp inroepen van een gecertificeerde coach of skateboardprofessional de beste keuze is voor beginnende boarders als het gaat om goed leren rijden, maar dat atleten de basis ook zelf kunnen leren, zolang ze de juiste uitrusting maar hebben en legaal kunnen skateboard in de daarvoor bestemde ruimte. (Het kan op sommige plaatsen verboden zijn om te skaten, dus check altijd even of je ergens mag skateboarden.)
En ook al sta je misschien nog niet op een skateboard, is het belangrijk dat je over de juiste beschermende uitrusting beschikt voordat je begint. Daarmee bedoelen we een helm, knie- en elleboogbeschermers en polsbeschermers of -pads. Lees verder om te leren hoe je begint met rijden en welke uitrusting je het beste kunt kopen om te leren skateboarden.
Hoe rijd je een skateboard: 4 basismanoeuvres om onder de knie te krijgen
Als een skateboardpark betreden nog wat intimiderend is, kun je ook in een speeltuin beginnen met een rubberen ondergrond (in de buurt van gras), zegt Eberling. Hij legt uit dat groentjes op het gras kunnen beginnen en dan naar het rubberen speelveld kunnen gaan.
"De rubberen ondergrond is vlak en langzaam, dus het board vliegt niet weg, en als je valt, is het wat aardiger voor je dan beton", zegt hij.
Eberling zegt dat nadat je de basis van het boarden — duwen, rollen, stoppen en afstappen — onder de knie hebt op het rubber, je op een betonnen ondergrond of op asfalt kunt beginnen. (Een speeltuin kiezen met alle drie de ondergronden is dus ideaal.)
1.Leren op en van het board te stappen
Voordat je begint, zegt Eberling dat het belangrijk is om te leren hoe je op en van het skateboard kunt stappen. Probeer niet ontmoedigd te raken: het kan zijn dat je de helft of de hele sessie (of meerdere sessies) met de basis bezig bent. Zoek het gras op voor deze tutorial:
- Voorste voet erop: plaats een voet op de voorkant van het board, waarbij je twee van de bouten bedekt en de andere twee zichtbaar blijven. Eberling zegt dat dit de perfecte plek is om je balans te vinden. Buig je knieën en til de andere voet een centimeter van de grond. De voet moet evenwijdig aan het board staan. Zet de voet weer op de grond. "Oefen deze beweging, totdat je je zeker voelt", zegt Eberling. "Kijk hoelang je op het board kunt balanceren met die [voorste] voet."
- Achterste voet erop: als het balanceren op je voorste voet goed voelt, is het tijd voor de achterste voet. Terwijl je balanceert op de voorste voet, plaats je de andere voet op de achterkant van het board, of iets achter de 'trucks' (de T-vormige stukken aan de onderkant van het skateboard). Als de voorste voet naar voren wijst, draait de achterste voet vanzelf zijwaarts. Laat de achterste voet een paar seconden op het board rusten, hou het grootste deel van je gewicht op de voorste voet. Til dan de achterste voet langzaam op en zet deze weer op de grond.
- Leer draaien: nu moet de achterste voet zijwaarts op het board worden gedraaid. De voorste voet moet in een vergelijkbare stand komen. Til de hiel van de voorvoet iets op en draai de voet (blijf in contact met het board) totdat deze zijwaarts staat, evenwijdig aan de andere voet. "Het voelt alsof je de bal van je voet op de griptape schuurt", zegt Eberling.
Eberling zegt dat draaien een moeilijke beweging kan zijn om te leren, maar omdat het de basis vormt voor alle skateboardbewegingen, is het belangrijk om er flink wat tijd aan te besteden. "Het kan gebeuren dat je zomaar in het gras ligt", zegt hij.
2.Experimenteer met verschillende voeten vóór
"Net als rechts of links zijn met schrijven of tennis, heb je dat ook met voeten op een skateboard", zegt Eberling. "De beste manier om erachter te komen welke voet je voorkeur heeft, is door de bewegingen [beschreven in stap 1] met beide voeten te proberen. Uiteindelijk gaat het met één voet meer instinctief."
Eberling vertelt dat in de skateboardcultuur rijden met de linkervoet voor 'regular' (normaal) wordt genoemd en dat rijden met de rechtervoet voor 'goofy' (maf) wordt genoemd.
3.Leer duwen en rollen
Om met rollen te beginnen (door met de achterste voet te duwen om jezelf voort te stuwen terwijl je de voorste voet op het board houdt), kun je op het gras of het rubberen oppervlak blijven. Je begint zo:
- Stap op het board met de teen van de voorste voet naar voren gericht, bedek twee van de bouten en laat de andere twee zichtbaar. De achterste voet hou je voorlopig op de grond.
- Met een lichte buiging van de knieën, verplaats je het gewicht naar de bal van de achterste voet en duw je tegen de grond, totdat het board naar voren begint te rollen. Sleep de achterste voet over de grond, totdat het board tot stilstand komt.
- Herhaal stap 1 en 2, maar draai deze keer de voorste voet als je naar voren rolt, zodat beide voeten zijwaarts en evenwijdig aan elkaar staan. Als je klaar bent om te stoppen, draai je de achterste voet (die dan naar voren wijst) en sleep je deze over de grond.
"Na een paar pogingen zou je in staat moeten zijn om de achterste voet op het board te brengen, te draaien en naar voren te rollen zonder te duwen", zegt Eberling.
4.Leer te carven
Carven is het proces waarmee je het board stuurt door het te kantelen, zodat de trucks zwenken en je daardoor een bocht maakt, aldus Eberling. Je moet dat oefenen in een open, vlakke ruimte (zoals een tennis- of basketbalveld) waar je snelheid kunt opbouwen, voordat je leunt of draait om van richting te veranderen. Zo voer je de oefening uit:
- Nadat je op het skateboard bent gestapt, draai je de voorste voet zodat beide voeten zijwaarts en evenwijdig aan elkaar op het skateboard staan. Verplaats na een paar seconden rollen de nadruk, oftewel het gewicht, naar de tenen, om het board 'backside' ofwel met de klok mee te draaien.
- Met een vergelijkbare voetstand en buiging van de knieën, verplaats je het gewicht vooral naar de hielen om het board tegen de klok in of 'frontside' te draaien.
- Verplaats je gewicht afwisselend naar de hielen en je tenen, waarbij je de knieën buigt en de nadruk legt op de corespieren om je evenwicht te bewaren. Het board zou met een zacht S-vormig patroon naar voren moeten rollen.
- Om te stoppen, draai je de achterste voet weer van het bord en sleep je deze voorzichtig over de grond.
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5 essentiële uitrustingsitems die elke beginnende skateboarder nodig heeft
Voor de eerste skateboardsessie heeft een skater vijf dingen nodig: een skateboard, een helm, polsbeschermers, kniebeschermers en elleboogbeschermers, zegt Eberling. Hieronder vind je daar meer over.
- Skateboard: het is voor beginners mogelijk om te leren rijden op een standaard 'ijstokjes'-board van 75 cm met kleine, harde wielen, maar je kunt het beste een 'cruiser' of 'longboard' nemen. Die zijn tussen de 80 en 90 cm lang en hebben wielen met een diameter van 60 tot 70 millimeter, aldus Eberling. Dit komt omdat het langere platform stabieler is en de grote, zachte wielen minder snel stoppen als ze over barstjes in de stoep of stukjes grind rollen. Eberling zegt dat het gebruikelijk is dat skateboardwinkels boarders 'ijsstokjes' willen verkopen, omdat ze populair zijn voor trucs, maar een langer board is de beste keuze voor beginners.
- Helm: "Kies een helm die is gemaakt voor actiesporten", zegt Eberling. "Fietshelmen met een hoge luchtstroom bieden geen bescherming voor de achterkant van het hoofd en moet je [als skateboarder] niet dragen." Hij zegt dat de USSEA vaak modellen aanbeveelt met MIPS-technologie (Multi-directional Impact Protection System). Hoewel er geen specifieke onderzoeken zijn naar skateboarden met helmen die MIPS-technologie gebruiken, hebben andere onderzoeken met fietshelmen aangetoond dat MIPS de impact effectiever kan absorberen en het hoofd beter kan beschermen dan andere soorten helmen.
- Elleboog- en kniebeschermers: voor beide beschermende items zegt Eberling dat het belangrijk is dat ze plastic cups hebben die het knie- en ellebooggewricht beschermen. De beschermers zelf moeten nauwsluitend zijn (maar niet zo strak zitten dat ze je bewegingen beperken) en de cups moeten vrij groot zijn. "Zoek naar grotere, zwaardere [beschermers] die zijn ontworpen om skaters te beschermen tijdens een val", adviseert hij.
- Polswraps: "Als je valt, strek je instinctief je armen uit", zegt Eberling. Hij voegt daaraan toe dat polswraps een beschermende laag kunnen bieden om te voorkomen dat je je handpalmen schaaft. Eberling raadt een type aan met dezelfde soort plastic cup als elleboog- en kniebeschermers voor als je hard valt op je pols of hand.
Tekst: Julia Sullivan, een door het American Council of Exercise gecertificeerde personal trainer