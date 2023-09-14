Nike onthult de LeBron XXI

Nike heeft de LeBron 21 onthuld, de nieuwste schoen uit de collectie performanceschoenen, gemaakt met de volgende generatie basketbalspelers in gedachten. Deze schoen, geïnspireerd op zijn dochter Zhuri, bevat verschillende details die bedoeld zijn om de spelers van deze veeleisende sport te ondersteunen.

"Toen we de LeBron XX een vervolg wilden geven, werden we geïnspireerd door de manier waarop LeBron zijn lichaam en prestaties buiten het seizoen in vorm houdt", zegt Jason Petrie, hoofddesigner van de LeBron 21, in een persbericht waarin de lancering van de schoen wordt aangekondigd. "Volgens zijn trainer is het net als het verzorgen van een F1-auto. Na elke wedstrijd ga je aan de auto sleutelen. Je hoeft de auto niet helemaal opnieuw te bouwen. We wilden een aantal elementen die hij leuk vindt behouden, zoals de Zoom Turbo unit, maar een aantal afwerkingen in het bovenwerk verfijnen."