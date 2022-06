Kun je hardlopen tijdens je zwangerschap? Ja, en wel zo, volgens de experts

Je kunt voor een event trainen terwijl je zwanger bent, zoals dr. Williams deed, of je kunt gewoon voor je plezier hardlopen. Hoe dan ook, het grootste advies is hetzelfde: kijk goed naar jezelf en wees flexibel.



"Hardlopen gaat nu niet in een rechte lijn", zegt Wake. "Je moet extra geduldig met jezelf zijn." Stop of wandel als je je niet lekker voelt; wandel (of ga naar huis) als je je moe voelt; en sla absoluut een run over als het idee ervan je stress bezorgt. Last van rugpijn terwijl je buik groeit? Misschien is hardlopen na een bepaald moment niet meer de beste activiteit voor je, dus ga gerust op zoek naar andere activiteiten, zegt dr. Williams.

Je weet dat hardlopen goed voor je is, maar blijft jezelf afvragen: voelt dit op dit moment goed voor me, geestelijk en lichamelijk? En wees bereid van je plannen af te wijken als dat niet zo is, zelfs als je een wedstrijd in het verschiet hebt, zegt dr. Williams.

Dat soort intuïtieve feedback, waarbij je in de gaten houdt hoe je je voelt en ernaar handelt, is de basis van de verbinding tussen lichaam en geest waardoor je meer vertrouwen krijgt in jezelf en in alle beslissingen die je als nieuwe ouder nog moet nemen, zegt Wake. Met het risico dat het wat ongemakkelijk klinkt... best wel magisch, nietwaar?