Hoe kniesleeves je squats kunnen verbeteren

Van alle gewrichten in je lichaam zijn je knieën het meest gevoelig bij hoge belasting. Als je flink belemmerende kniepijn hebt, ben je misschien zelfs geneigd om niet of minder te gaan sporten. Maar trainingen waarbij de knieën veel gewicht dragen, zoals hardlopen, kunnen je gewrichten zelfs beter en sterker maken. Daarbij kan weerstandstraining, zoals squats en lunges, de spieren rond je kniegewricht sterker maken om pijn en blessures te voorkomen.

Als je pas net begint met je work-outroutine, kunnen squats de pijn en stijfheid in je knie verergeren. Het rustig opbouwen van het aantal herhalingen kan helpen, maar het is mogelijk dat je wat extra ondersteuning en pijnverlichting nodig hebt naarmate je meer kracht opbouwt in je knieën. Kniesleeves kunnen je helpen je squats goed uit te voeren en pijn en zwelling te verlichten. Lees hier alles wat je moet weten over sleeves, of je nu gewichtheffer bent, aan powerliften doet of gewoon extra ondersteuning van je knieën wilt tijdens het hardlopen of trainen.