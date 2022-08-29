Spelen begint bij jou
Kids coachen: de kracht van spelen
'Kids coachen: de kracht van spelen' is ontwikkeld om coaches te helpen spel en sport te combineren zodat fysieke activiteiten nog leuker en toegankelijker worden voor kids.
Kinderen zijn gemaakt om te spelen, en met de juiste coachingstools kan iedereen ze enthousiast maken om te sporten. Jij dus ook. 'Kids coachen: de kracht van spelen' is nu beschikbaar in de Nike Training Club app. In dit programma leer je hoe je kinderen motiveert met leuke spelletjes, uitdagingen en beweegskills. We hebben dit programma ontwikkeld in samenwerking met de Leeds Beckett University en ICOACHKIDS, een wereldwijde non-profitorganisatie die zich inzet voor sportonderwijs. Dit maakt allemaal deel uit van Nike's Made to Play doelstelling om kids in beweging te krijgen.
Wist je dat spelen een van de belangrijkste manieren is waarop we leren, socialiseren en onze verbeelding gebruiken? Wanneer we in onze jeugd worden gestimuleerd om te spelen, zorgt dit ons leven lang voor een betere mentale en fysieke gezondheid. Dit programma bestaat uit drie modules met alle tools die je nodig hebt om kids te helpen spelenderwijs in beweging te komen. Elke module bevat korte, educatieve video's over de kracht van spel en helpt coaches lessen op te bouwen met instructievideo's en tips van experts.
Module 1: speel op de bal!
Deze module is erop gericht om kids te helpen hun lichaam stabiel te houden tijdens dynamische en statische activiteiten. Hier richt je je op kracht- en mobiliteitstraining en ontdek je leuke manieren om spelelementen op te nemen in je normale training, zodat kinderen graag meedoen.
Module 2: het tempo opvoeren
Deze module is gericht op de ontwikkeling van efficiënte bewegingen door middel van coördinatie en snelheid — essentiële onderdelen van sport. Coachen kan lastig zijn wanneer kinderen te maken hebben met lichamelijke veranderingen, verschillende vaardigheidsniveaus en een korte aandachtsspanne. Door van activiteiten een spelletje te maken, is de kans groot dat je kinderen betrokken houdt. Je kunt deze tips toepassen op verschillende sporten en trainingen, dus er zit veel rennen, ontwijken, huppelen en springen in.
Module 3: uithoudingsvermogen
Deze module is erop gericht om kids te helpen langer op hun piek te blijven, waarmee ze meer weerstand opbouwen tegen vermoeidheid door te spelen. Je raadt het al: we gaan het hebben over uithoudingsvermogen, wat te maken heeft met gedurende lange tijd steeds dezelfde bewegingen blijven maken. We laten je zien hoe je verschillende spellen en activiteiten met een hoge en lage intensiteit kunt opnemen in je sessies, om zo de aerobe en anaerobe conditie en het spieruithoudingsvermogen te trainen.