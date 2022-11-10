Nike's beste kleine cadeaus voor heren

Voor een man die zijn work-outs liever thuis doet, kun je kiezen uit een reeks kleine essentials die hij in zijn homegym kan gebruiken. Mini-weerstandsbanden worden geleverd in een verpakking van drie: lichte, gemiddelde en zware weerstand.

Of geef hem een paar Nike Push-Up-grepen, met een antislipbasis en zachte, ergonomische handgrepen. Voor na zijn trainingen zal hij een Nike herstelbal vast waarderen, waarmee hij specifieke spieren die een massage nodig hebben aan kan pakken.

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