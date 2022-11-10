De 8 beste kleine cadeaus voor heren van Nike

Koopgids

Van horlogebandjes tot beanies, deze inspiratie voor kleine cadeaus zal je goed op weg helpen.

Laatste update: 22 november 2022
Leestijd: 3 min.
Nike's beste kleine cadeaus voor heren

Soms zijn het die kleine geschenken die het nuttigst en zinvolst blijken te zijn. Of je nu winkelt voor een familielid, kind of partner, er zijn genoeg opties voor kleine geschenken van Nike die passen bij zijn behoeften, interesses en persoonlijkheid.

Lees verder voor ideeën over de beste kleine cadeau-ideeën voor heren van Nike.

De 8 beste kleine cadeaus voor heren van Nike

1. Nike apparatuur voor thuistraining

Voor een man die zijn work-outs liever thuis doet, kun je kiezen uit een reeks kleine essentials die hij in zijn homegym kan gebruiken. Mini-weerstandsbanden worden geleverd in een verpakking van drie: lichte, gemiddelde en zware weerstand.

Of geef hem een paar Nike Push-Up-grepen, met een antislipbasis en zachte, ergonomische handgrepen. Voor na zijn trainingen zal hij een Nike herstelbal vast waarderen, waarmee hij specifieke spieren die een massage nodig hebben aan kan pakken.

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2. Nike horlogebandje

Als de man in je leven op zijn Apple Watch vertrouwt, kan dit een goed moment zijn om een nieuwe horlogeband voor hem te kopen. Nike Sports bandjes zijn gemaakt van een ademend nylonweefsel of een geperforeerd, hoogwaardig fluorelastomeer dat zacht is voor de huid. Je kunt kiezen uit een reeks kleuren zoals wit, marineblauw, olijfgroen, zwart of Pride-kleuren (onder andere).

3. Nike pet

Van welke activiteit hij ook houdt, er is een Nike pet die erbij past. Misschien is de man in je leven klaar voor een nieuwe look. Fanatieke hardlopers zullen een Nike Dri-FIT trailrunningpet waarderen. Kies voor winterse dagen een beanie die verkrijgbaar is in een breed scala aan kleuren en patronen.

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4. Nike zonnebrillen

Nike zonnebrillen zijn er in verschillende stijlen om uit te kiezen, gebaseerd op de interesses van je dierbare. Je kunt een gespecialiseerde hardloopzonnebril kiezen met een omhullende, uit één stuk bestaande schildlens, of een lifestyle-zonnebril met gepolariseerde lenzen voor dagelijks gebruik.

5. Nike handschoenen

Dit is ook een leuk idee voor een klein geschenk dat goed past bij de interesses van je dierbare. Kies onder andere uit geïsoleerde hardloophandschoenen, voetbalhandschoenen of gewichthefhandschoenen om de handen van je man warm te houden, ongeacht het avontuur.

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6. Nike waterfles

Een Nike waterfles is een klein en eenvoudig cadeau dat veel gebruikt zal worden. Je zou kunnen kiezen voor een stevige, roestvrijstalen optie die bestand is tegen dagelijks woon-werkverkeer of een shakerfles als hij de voorkeur geeft aan eiwitpoeder of supplementen voorafgaand aan de work-out. Of kies een draagbare waterfles voor hardlopers met een klein zakje met rits voor sleutels.

7. Nike sokken

Sokken zijn een klassiek cadeau. Je kunt een paar witte of tie-dye Nike Dri-FIT sportsokken kiezen of ga voor geribbelde hardloopsokken of dempende trainingssokken als de man op je lijstje meer gespecialiseerde sokken wil. Nike sokken zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes: no-show, enkelsokken, langere sokken of kniehoogte.

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8. Nike ondergoed

Nike ondergoed is ook een goed cadeau en zeker het overwegen waard. Boxershorts voor heren zijn gemaakt met Dri-FIT technologie om vocht af te voeren. Boxers voor heren zijn gemaakt van rekbare microvezel die zacht aanvoelt op de huid. Of kies uit een verscheidenheid aan jockstraps en ondershirts.

Tekst: Emilia Benton

Voor het eerst gepubliceerd: 10 november 2022

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