Je meest atletische zelf worden is geen kwestie van verder gaan, zwaarder tillen of harder lopen. Volgens fysiotherapeut Kelly Starrett begin je bij het verbeteren van je prestaties met de basis. In deze aflevering gaat de CrossFit-trainer en medeoprichter van The Ready State in gesprek met Jaclyn Byrer om ons te vertellen hoe we een stevige fitnessbasis kunnen leggen door onze beweging en mobiliteit te maximaliseren. Starrett bespreekt de basisvaardigheden die kunnen helpen om blessures te voorkomen en hoe je die vaardigheden kunt inzetten op alle sport- en fitnessgebieden. Ook legt hij uit hoe iedereen fit kan blijven — zowel in de sportschool als daarbuiten.