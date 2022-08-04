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Trained podcast: Boost je flexibiliteit met Kelly Starrett

Coaching

Blijven blessures maar doorzeuren? Beweging benaderen zoals deze fysiotherapeut dat doet, kan dan precies zijn wat je nodig hebt.

Laatste update: 4 augustus 2022
Leestijd: 2 min.
Hoe je blessures voorkomt, volgens Kelly Starrett, DPT

Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.

Je meest atletische zelf worden is geen kwestie van verder gaan, zwaarder tillen of harder lopen. Volgens fysiotherapeut Kelly Starrett begin je bij het verbeteren van je prestaties met de basis. In deze aflevering gaat de CrossFit-trainer en medeoprichter van The Ready State in gesprek met Jaclyn Byrer om ons te vertellen hoe we een stevige fitnessbasis kunnen leggen door onze beweging en mobiliteit te maximaliseren. Starrett bespreekt de basisvaardigheden die kunnen helpen om blessures te voorkomen en hoe je die vaardigheden kunt inzetten op alle sport- en fitnessgebieden. Ook legt hij uit hoe iedereen fit kan blijven — zowel in de sportschool als daarbuiten.

"Het gaat niet om 'wie het meeste doet, wint'. Het is eerder 'wie heeft de beste vaardigheden en hoe zet je die beter in?'"

Kelly Starrett
DPT, CrossFit-trainer en medeoprichter van The Ready State

Luister nu

Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn via trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.

Voor het eerst gepubliceerd: 11 augustus 2022