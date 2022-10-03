Kameroon Jade was eraan gewend: als ze wilde voetballen, moest ze met de jongens meespelen. Soms waren ze aardig tegen haar, maar er waren er ook altijd een paar bij die haar niet in hun team wilden hebben. Kameroon wist dat ze snel was en de jongens goed bij kon houden. Ze kon de bal net zo goed het doel in slingeren, als de jongens haar de bal gaven tenminste. Ze raakte gefrustreerd. Het was vermoeiend om zichzelf keer op keer tegenover de jongens te moeten bewijzen.

Het trieste was dat ze genoeg meisjes kende die graag met haar wilden voetballen, maar die niet goed met de kritiek van de jongens om konden gaan. Ze raakten er nerveus van, waren bang dat ze werden uitgelachen als ze iets fout deden.

Hoe kunnen meisjes hun skills verbeteren als ze die niet kunnen oefenen?