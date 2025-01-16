Kom snel en moeiteloos in actie met de Zion 4 van Jordan Brand

Daar komen nog twee nieuwe kleurencombinaties bij die voortborduren op de motieven van de Zion 3. Mud to Marble, een strakke chocoladebruine kleurencombinatie met lichtgroene accenten, verwijst naar Williamsons harde werk om zich 'uit de modder' los te maken, zoals hij zijn reis van een klein stadje in South Carolina naar de NBA ooit omschreef. Forged in Fire, een vurige combinatie van oranje, zwart en wit, verwijst ook naar de lange weg naar succes die de basketballer vanaf zijn bescheiden begin heeft afgelegd. Daarnaast komt er later dit jaar nog een wit-zwarte kleurencombinatie bij die een klassiek tintje toevoegt aan de Zion 4 collectie.



De Zion 4 is binnenkort verkrijgbaar op Jordan.com en in geselecteerde winkels.