Jordan Brand presenteert The One 2026

THE ONE: HET INTERNATIONALE BASKETBALTOERNOOI OM DE BESTE 1-TEGEN-1-SPELERS VAN DE WERELD TE VINDEN IS TERUG.
In deze derde editie van The One zoeken we de sterren van de toekomst, één op één. Geen teamgenoten om op terug te vallen – alleen jij, je tegenstander en de wil om te winnen.
The One 2026
OVER HET EVENEMENT
De finale van The One van Jordan Brand vindt dit jaar op 29 augustus plaats in Shanghai. Het toernooi is bedoeld voor basketballers van 14 t/m 18 jaar, die zich kwalificeren middels regionale wedstrijden in meer dan 20 steden in Noord-Amerika, Europa en Azië. De besten gaan door naar de internationale finalewedstrijden. Het beste meisje en de beste jongen winnen de titel 'The One' en worden officiële ambassadeurs van Jordan Brand.
Maar het toernooi biedt meer dan alleen het beste 1-op-1-basketbal ter wereld. Tijdens The One zijn er optredens van enkele van de populairste artiesten ter wereld. In de community wordt er een designwedstrijd voor opkomende artiesten gehouden, waarbij ze hun eigen draai aan de AJ1 geven. En Jordan Brand zou Jordan Brand niet zijn als er niet ook nog wat verrassingen waren...
ALLE FEITEN OP EEN RIJTJE
- The One is een internationaal basketbaltoernooi.
- Basketballers tussen de 14 en 18 jaar kunnen zich kwalificeren.
- Er is een apart toernooi voor jongens en voor meiden.
- De kwalificatiewedstrijden worden gehouden op verschillende plekken in Noord-Amerika, Europa en Azië.
- De finalewedstrijden worden op 29 augustus in Shanghai gehouden.
- De winnaars van The One worden ambassadeurs van Jordan Brand.
DE REGELS
- De wedstrijden zijn afgelopen wanneer een speler 23 punten heeft of er 8 minuten om zijn, afhankelijk van wat eerst komt.
- Scoren met twee- en driepunters.
- Limiet van 9 seconden voor schoten. De klok start wanneer de bal wordt weggehaald of een aanvallende speler de bal aanraakt na een spelhervatting.
- De klok loopt door, behalve in de laatste minuut.
WINNAARS VAN THE ONE
DE WEG NAAR DE FINALE
De kwalificatiewedstrijden vinden plaats in meer dan 20 steden over de hele wereld. De finalisten gaan op 29 augustus in Shanghai de strijd met elkaar aan om uit te maken wie er tot de beste 1-op-1-speler ter wereld wordt gekroond.
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Veelgestelde vragen
Wat is het The One toernooi?
The One van Jordan Brand is een internationaal, jaarlijks toernooi voor 1-op-1-basketbalspelers van 14 t/m 18 jaar. De regionale kwalificatiewedstrijden worden in meer dan 20 steden wereldwijd gehouden en de beste deelnemers gaan door naar de finale in Shanghai in augustus. Het toernooi wordt georganiseerd door Jordan Brand, het Nike merk rondom Michael Jordan, en vindt voor het derde jaar op rij plaats.
Wie kan er meedoen?
The One is is bedoeld voor basketballers van 14 t/m 18 jaar, met afzonderlijke toernooien voor jongens en meiden. Elk toernooi krijgt een eigen kampioen.
Waarom is het een 1-op-1-toernooi?
1-op-1 speelde een belangrijke rol in het leven van MJ. Door het op te nemen tegen zijn broer Larry in hun achtertuin, ontstond MJ's ongekende doorzettingskracht. Jordan Brand viert dit verhaal door internationaal op zoek te gaan naar basketballers met dezelfde wil om te winnen.
Wat zijn de regels?
- De wedstrijden zijn afgelopen wanneer een speler 23 punten heeft of er 8 minuten om zijn, afhankelijk van wat eerst komt.
- Scoren met twee- en driepunters.
- Limiet van 9 seconden voor schoten. De klok start wanneer de bal wordt weggehaald of een aanvallende speler de bal aanraakt na een spelhervatting.
- De klok loopt door, behalve in de laatste minuut.
- De klok stopt in de laatste minuut bij elk fluitsignaal, elk punt en elke blessure.
- De klok loopt door bij vrije worpen, behalve in de laatste minuut.
- Elke speler krijgt een time-out van 20 seconden per wedstrijd. Er kan alleen een time-out worden aangevraagd bij aanvallend balbezit of spelhervattingen. De time-out moet volgens de regels worden gebruikt. Loopt niet over in extra tijd.
- De bal is meteen in het spel na de check en de schotklok loopt.
- Wie een schot maakt houdt balbezit.
- Als het schot wordt gemist, kunnen beiden de bal pakken.
- Een verdedigende rebound wordt als wisseling van balbezit gezien, en beiden kunnen de bal pakken. Een speler heeft 5 seconden om de bal achter de driepuntslijn te krijgen en de verdedigende speler mag niet hinderen. Na het begin van de rebound telt de scheidsrechter zichtbaar tot 5.
- Elk schot dat de ring niet raakt, moet worden weggehaald.
- Als er een overtreding wordt gemaakt tijdens het schieten, mag de aanvallende speler een vrije worp nemen voor één punt.
- Er zijn geen extra vrije worpen.
- Een vierde overtreding leidt tot een bonus, waarbij de speler één vrije worp mag nemen voor één punt.
- Bij een succesvolle vrije worp blijf je in balbezit. Het spel wordt met een check ball hervat.
- Bij een gemiste vrije worp krijgt je tegenstander de bal. Het spel wordt met een check ball hervat.
- De scheidsrechter start elke check ball.
- In het geval van een verlenging wint de speler die het eerst scoort. Met een toss wordt bepaald wie mag beginnen.
- Een wedstrijd kan met een vrije worp worden beslist.
- Als een speler niet verder kan vanwege een blessure, wint de tegenstander.
- Overtredingen die niet als gewone basketbalacties worden beschouwd, leiden tot één vrije worp en balbezit, ongeacht of de vrije worp wordt gemaakt of gemist.
- Je mag je tegenstander niet met twee achtereenvolgende acties met de rug richting de basket terugdringen.
- Een dergelijke 'backdown' houdt het volgende in: drie opeenvolgende dribbels met de rug naar de basket toe. Na de eerste backdown geeft de scheidsrechter een waarschuwing. Als je nog een backdown maakt, verlies je balbezit na de derde dribbel.
Wat krijgt de winnaar?
De winnaars krijgen de titel 'The One'. Ze krijgen ook een geldprijs, verschijnen in een internationale campagne en worden een officiële Jordan Brand ambassadeur.
Wie zijn de vorige winnaars?
Rose Simpson en Terron Williams zijn de kampioenen van 2025. De winnaars van het toernooi van 2024 zijn Tatianna Griffin en Steve Bah.
Waar en wanneer vindt de finale plaats?
De finale van 2026 wordt op 29 augustus gespeeld in Shanghai, China. De finalisten uit meer dan 20 steden waar de kwalificatiewedstrijden zijn gehouden, nemen het tegen elkaar op in play-in- en knock-outrondes. Uiteindelijk strijden er twee jongens en twee meiden om de titel.
Waar werd The One eerder gehouden?
In vorige jaren vonden de finalewedstrijden van The One plaats in Parijs en New York.
Können Fans beim Qualifier und Finale dabei sein?
Ja, klar. Hier findest du eine Übersicht aller teilnehmenden Städte:
Europa: Madrid, Ljubljana, Belgrad, Paris und London
Asien: Tokio, Nagoya, Cebu, Manila, Guangzhou, Dongguan, Hangzhou, Chengdu, Xi’an, Shanghai, Taipeh, Peking, Wuhan
Nordamerika: Chicago, New York City, Los Angeles
Waar kan ik de evenementen bekijken of volgen?
Volg @jumpman23 voor updates.
Wat moet ik doen als ik The One als journalist wil bijwonen?
Stuur voor meer informatie een e-mail naar theonejordanbrand@dkcnews.com.