Jordan Brand presenteert The One 2026

Maar het toernooi biedt meer dan alleen het beste 1-op-1-basketbal ter wereld. Tijdens The One zijn er optredens van enkele van de populairste artiesten ter wereld. In de community wordt er een designwedstrijd voor opkomende artiesten gehouden, waarbij ze hun eigen draai aan de AJ1 geven. En Jordan Brand zou Jordan Brand niet zijn als er niet ook nog wat verrassingen waren...