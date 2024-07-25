Maak kennis met de nieuwste schoen van Michael Jordan: de Air Jordan XXXIX

Topbasketballers proberen altijd iedereen voor te blijven, en dat zouden de ontwerpers van hun schoenen ook moeten doen. Het nieuwste product in de legendarische Air Jordan collectie van Nike, de Air Jordan XXXIX, brengt prestatiegericht sneakerdesign weer een stap verder en helpt atleten aan de top te blijven.

Toen Nike de nieuwste eigen schoen van Michael Jordan ontwierp, liet het bedrijf zich inspireren door de kenmerkende cross-step-beweging van het icoon. Het doel van het merk: een schoen maken waarmee spelers effectiever en responsiever van richting kunnen veranderen.

Het resultaat, dat op 23 juli 2024 werd uitgebracht, is de eerste basketbalschoen met zowel ZoomX foam als Air Zoom over de volledige lengte — over een krachtig duo gesproken wat betreft responsieve demping. Licht ZoomX foam is het hoofdonderdeel van schoenen die elite performancehardlopers vaak dragen, terwijl Air Zoom al sinds de Air Jordan XII deel uitmaakt van de Air Jordan collectie. Omdat stabiliteit cruciaal is wanneer spelers plotseling van richting veranderen, zijn de vlakken op het bovenwerk voorzien van leren overlays om de voeten van basketballers op hun plek te houden.

Het design van deze schoenen is eenvoudiger dan dat van andere modellen in de Air Jordan collectie en ze zijn verkrijgbaar in negen kleurencombinaties, waaronder rood, zwart en wit. "Onze waarden voor de Air Jordan XXXIX kwamen neer op zaken als vorm, proporties en houding", legt Joël Greenspan uit, Senior Design Director voor Jordan Brand Performance Footwear. "We wilden niet een te futuristisch design ontwerpen. Met andere woorden: we wilden niet dat de technologie de visuele focus van het design zou zijn.