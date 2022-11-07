Air Jordan 1 2022 "Lost and Found" Chicago: de inspiratie achter het design

Iedereen kent de Air Jordan 1. Het is een begrip binnen de sneakercultuur.

Toch was de Air Jordan 1 nooit bedoeld als een klassieker.

Tijdens de introductie in 1985 waren de verwachtingen niet hoog. Er waren nogal wat critici die wat vonden van de beslissing van Nike om met Michael Jordan in zee te gaan voordat hij ook maar één wedstrijd had gespeeld, én van de keuze van deze beginneling om zich te binden aan een bedrijf dat op dat moment voornamelijk bekendstond om schoenen voor hardlopers.

Jordan wist het verhaal echter snel een andere wending te geven door Rookie of the Year te worden met een gemiddelde van 28,2 PPG, 6,5 RPG, en 5,9 APG in 1985 met de Air Jordan 1's. MJ's groei heeft de ontwikkeling van de Air Jordan 1 in een stroomversnelling gebracht, wat leidde tot wereldwijde bekendheid van de sneaker.