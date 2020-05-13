Je omgeving beïnvloedt wat je eet

Samengevat: om gezond te eten, moet je op je omgeving letten.



"Ik zie dit als een doorlopend proces," zegt Scott-Dixon. "Ik hoef geen perfecte omgeving voor elke maaltijd, ik wil een omgeving die steeds een beetje beter wordt." Dit kan betekenen dat je één keer per week niet aan je bureau eet. Of als je tijdens het avondeten graag door sociale media scrollt, je dit één keer per week niet doet.



Het doel? Je hebt geen grote, ingrijpende veranderingen in je omgeving nodig om aanweziger, rustiger en gemotiveerder te eten — en daarmee gezonder. Begin klein. Maak een schone, uitnodigende ruimte vrij om in te eten. Beperk afleiding. Denk aan je borden, achtergrondgeluiden, en tafelgenoten. Deze kleine stappen creëren een constante, positieve dynamiek die na verloop van tijd tot grote resultaten leidt.



Maak er een gewoonte van: denk aan een kleine, positieve verandering in je omgeving, bijvoorbeeld door voor minimaal één maaltijd per dag aan een tafel te gaan zitten. Verbind dit nieuwe gedrag met een gewoonte die je al hebt, zoals het controleren van je telefoon om te zien hoe laat je begint te eten. Als je je telefoon controleert, denk dan, "Tijd om te gaan zitten!" Vergeet niet jezelf elke keer te feliciteren als je dit echt doet; dit zal helpen om er een echte routine van te maken.