Wat trek je aan naar een poolparty: 6 feestelijke outfits voor alle mogelijke zomerparty's

Wat trek je aan naar een poolparty: 6 Nike outfits voor je garderobe
Stijltips
Duik de zomer in met een van deze ideeën (of allemaal) voor een leuke outfit op een poolparty — vergeet je zonnebrand niet.
Voor veel mensen staat de zomer voor onverwachte picknicks in het park, talloze bezoekjes aan de ijswinkel en zo nu en dan een poolparty. Wanneer je een uitnodiging krijgt om de hele dag met vrienden aan het zwembad te loungen, heb je een stijlvolle, relaxte outfit voor je poolparty nodig.
Uitzoeken wat je naar een poolparty wilt dragen vraagt meer creativiteit dan het uitzoeken van een leuk zwempak. Je moet uitzoeken voor welk type look je wilt gaan, zoals effen, woestijnkleurige losse items of tropische, kleurrijke patronen. En er zijn een paar andere kledingitems nodig om je outfit te completeren. Als de poolparty een sportief tintje heeft (met bijvoorbeeld een volleybal- of pickleballwedstrijd), zijn atletiekshorts en bijpassende zwemkleding een must.
Wat accessoires betreft, kun je kiezen voor een draagtas of rugzak die stevig genoeg is voor al je essentials, van zonnebrand tot snacks en drankjes. Kies een tas die tegen een beetje vocht kan: je wilt niet dat iemand die een episch bommetje in het water doet je gear ruïneert.
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Raadpleeg je weer-app voordat je een outfit voor een poolparty samenstelt. Hou rekening met eventuele temperatuurdalingen na zonsondergang, vooral als het zwembad open blijft tot later op de avond. De belangrijkste stijltip is misschien dat je moet beslissen of je een statement met je zwemkleding wilt maken, of dat je de bedekkende kleding, schoenen of andere (waterdichte) accessoires wilt benadrukken.
Draag een vissershoedje of vochtafvoerende honkbalpet en een zonnebril om je gezicht en ogen midden op de dag te beschermen tegen de krachtige zonnestralen. Dat is het eigenlijk wel. Je kunt nu onderuitzakken in die luie stoel en ontspannen.
Laat je inspireren door zes poolparty-outfits voor 's middags of 's avonds, zodat je voorbereid bent om stijlvol te water te gaan.
Zes Nike outfits voor een poolparty
1.Zes Nike outfits voor een poolparty
Ben je van plan meer tijd buiten het water door te brengen dan erin? Overweeg dan deze sportieve, maar opvallende combinatie: een zwempak in sport-bh-stijl dat compressie en lichte tot medium ondersteuning biedt in het water en op land. Het laatste waar je je druk over wilt maken tijdens een partijtje pickleball of badminton is onvoldoende ondersteuning, vooral niet als je erg strijdlustig bent.
Doe ruimvallende, ongevoerde shorts over het broekje van je zwempak om te springen of joggen zonder bang te zijn dat het broekje bijvoorbeeld afzakt. Als je een duik in het zwembad gaat nemen, kies dan voor shorts die zijn gemaakt van Nike's kenmerkende Dri-FIT materiaal. Deze sneldrogende shorts voorkomen dat je wordt afgeleid door een superplakkerig broekje wanneer je weer doorgaat met het spel.
Doe tijdens de sportonderdelen een paar Nike Blazers aan die zowel ondersteunend als sportief zijn.
2.Voor zinderende, warme dagen aan het zwembad
Ga voor een chique strandwachtlook wanneer het echt heet is. Een rood een- of tweedelig badpak met een heuptas en een gepolariseerde zonnebril gaan prima samen voor een retro-coole look. De heuptas is bovendien handig om je telefoon en sleutels in op te bergen terwijl je socialiseert en van de party geniet, terwijl de zonnebril je ogen tegen de zon beschermt. Maak de look compleet met een paar zachte en comfortabele teenslippers.
3.De pasvorm voor een duik in de avond
Als je poolparty pas na zonsondergang begint, is deze glamoureuze poolparty-outfit misschien een goed idee. Stel het je zo voor: je basislaag is een sensueel eendelig Nike zwempak met asymmetrische uitsparingen aan de voorzijde en langs de taille.
Toon de details van het zwempak wanneer je bij het zwembad aan het socializen bent door de top weg te laten en in plaats daarvan een lichte utility cargobroek of workwearbroek te dragen. Rond de look af met een opvallend paar lifestylesneakers, zoals de tweekleurige of volledig witte Dunks.
Als je niet van plan bent een duik te nemen, leuk je outfit dan op met wat bling. Een gouden ketting, oorringen of een selectie chunky ringen kunnen je look bijvoorbeeld luxueuzer maken.
4.Maximaliseer de bedekking voor frissere ochtenden
Als je poolparty vroeg begint, kies dan kleding voor frisse ochtenden of koele zeewind. De oplossing? Neem een joggingbroek van badstof mee. Of de broek nu wijde pijpen of de pasvorm van een joggingbroek heeft, joggingbroeken van badstof geven altijd een strandgevoel. Veel strandhanddoeken zijn trouwens van badstof.
Completeer de relaxt-chique look met een oversized shirt met lange mouwen. Als het echt warm wordt, kies dan iets met blote schouders of een wijde hals zodat je vrienden je zwempak eronder kunnen zien. Een tie-dye shirt met ronde hals verleent je outfit alle flair die je nodig hebt.
O, en omdat je tenen het in slippers koud kunnen krijgen, kun je kiezen voor een sokken-en-slippers look of je voeten warm houden in een paar gemakkelijk aan en uit te trekken muiltjes.
5.Vrolijk je zwembroek op
Als je op zoek bent naar geweldige ideeën voor outfits op poolparty's, zit je altijd goed als je met je badpak een statement maakt.
Een zwembroek met kleurblokken of patronen gaat je zeker complimenten opleveren. Leg de nadruk op je zwembadvriendelijke broek door een effen T-shirt te dragen. Een effen wit Hydroguard shirt is bijvoorbeeld een goed tegenwicht voor je eigenzinnige zwembroek en biedt bovendien extra bescherming tegen de zon. Wees voorbereid op een duik in het zwembad met slippers die je snel kunt uittrekken.
Neem tot slot een tas mee die ruim genoeg is voor een frisbee, waarmee je kunt spelen terwijl je door het water waadt.
6.De zwembadoutfit met volledige bedekking
Als je snel verbrandt, een tattoo probeert te beschermen of om andere redenen je huid niet te veel wilt (of kan!) laten zien, is deze look voor jou.
Kleed je in een zwemtuniek en een voor zwemmen geschikte legging, die even stijlvol als bescheiden zijn. Hoewel deze outfit te leuk is om je tegen complimenten te beschermen (en gemaakt van chloorbestendig materiaal met ingebouwde UPF 40+ eigenschappen), biedt het je extra bescherming tegen de zon. Een paar chunky slippers en opvallende kleuren completeren de look.
Tekst: Gabrielle Kassel