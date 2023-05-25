8 ideeën voor leuke zomeroutfits van Nike

8 zomerse outfitideeën voor dames van Nike
Stylingtips
Het tijdperk van sport-luxe komt eraan...
Vooruitdenkers hebben hun schattige zomeroutfits waarschijnlijk al helemaal uitgedacht. Jij ook, toch? Er staan warme en heldere dagen voor de deur – kom alvast in een zomerse stemming door nieuwe looks te bedenken die je het hele seizoen kunt dragen.
De beste zomeroutfits beginnen meestal bij simpele basisstukken. Denk bijvoorbeeld aan tanktops, T-shirts, shorts, minirokjes en jurkjes die je snel aan kunt trekken. Wat accessoires betreft, witte sneakers staan overal bij, of het nu high-tops of ondersteunende trainingsschoenen zijn. En dat geldt ook voor slippers waar je voeten met gemak inglijden, zonnebrillen en headgear – inderdaad, om je tegen de zon te beschermen.
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Wat je favorieten voor warm weer ook zijn, je kunt ze altijd met de huidige trends combineren. Deze zomer draait het om kleding geïnspireerd op de jaren 90 en het begin van het millennium: bodyconjurken, asymmetrische designs, vierkante halslijnen en gerimpelde details. Voeg daar wat zomerse vibes aan toe door deze stukken te combineren met sportieve slippers en sneakers voor een subtiel tegenwicht.
Een preppy look voor golf en tennis is natuurlijk perfect voor warm weer. Het maakt niet uit of je deze sporten zelf beoefent. Deze looks en outfits zijn ook geschikt voor boodschappen en casual afspraakjes. En dan is er sport-luxe, een andere opvallende stijlmix die neerkomt op een meer elegante interpretatie van sportieve items met een ontspannen feel. Je kunt al je favoriete juwelen bij deze outfits dragen.
Scrol omlaag voor acht schattige zomeroutfits waarmee je in stijl van het zomerseizoen kunt genieten.
8 zomerse outfitideeën voor dames van Nike
1.Tankjurk + witte Air Force 1's + crossbodytas
De tankjurk is een zomerfavoriet. De bodyconjurk met een asymmetrische halslijn is een knipoog naar de jaren 90. Witte sneakers zoals de iconische Air Force 1's brengen het nauwsluitende design in balans, en een crossbodytas met kettingpatroon geeft het geheel een sport-luxe afwerking.
2.Knielange rok + korte tanktop + witte sneakers
Ga voor minimalistisch met een functionele touch. Een knielange rok van getextureerd materiaal voegt iets interessants toe aan een klassieke witte korte tanktop. Trek er een linnen blazer bij aan om de look geschikt voor op kantoor te maken (afhankelijk van de dresscode kun je ook een langer shirt uitkiezen wat je in kunt stoppen). Maar wat je ook kiest, strakke witte sneakers, zoals een retro hardloopschoen, maken de look helemaal af.
3.Midi-jurk + puffy slippers + een kleurrijke zonnebril
Dit is een ode aan de midi-jurk, vooral aan de stijlen die je snel kunt aantrekken zoals een elastisch T-shirt. Ga voor een steviger materiaal, zoals double-knit jerseymateriaal, om ervoor te zorgen dat die van jou goed valt en lekker luchtig is bij warm weer. Kies voor kleur in je accessoires om de zomerse vibe compleet te maken (denk aan felgekleurde, puffy sandalen en een getinte zonnebril), of je nu van ton-sur-ton houdt of graag meer verschillende kleuren combineert.
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4.Oversized T-shirt + bikershorts + stabiliteitssneakers
Bij warm weer zijn bikershorts prettiger dan leggings – niet alleen voor work-outs, maar ook als casual weekendoutfit of om even snel een boodschap te doen. Breng die van jou in balans met een oversized T-shirt – kies monochrome kleuren voor een mooi effect. Dagenlang op slippers lopen vinden je voeten niet heel erg leuk. Loop daarom ook eens een dagje op ondersteunende sneakers met demping.
5.Matchende set + plateauslippers + heuptas
De zomer is het officiële seizoen van de matchende sets. Wat lekker warme sweatsuits zijn voor koud weer, is een lichte, luchtige geribde set voor de zomer. Er zijn allerlei combinaties mogelijk, van tanktops en rokjes tot croptops en shorts. Maar op dit moment is het ook moeilijk om hippe broeken met wijde pijpen te weerstaan. Deze zijn ideaal wanneer het 's ochtends nog fris is en 's middags warm. Zwarte accessoires zorgen voor een grafisch tintje, zoals een Nike Heritage heuptasje en sportieve plateauslippers.
6.Geplooide minirok + tanktop + vest met halflange rits
Op een warme zomerdag misstaat een schattige tennislook nooit. Ja, dat mag nog steeds. Een felgekleurde, geplooide rok ademt zomerse vibes, en een witte geribde tanktop vormt de perfecte basis voor je outfit (en past goed bij alle broeken en rokken in je kledingkast). Geef de look een preppy twist door een vest met halflange rits over je schouders te gooien (het zal je goed van pas komen als de airconditioning te hard staat). Bonuspunten voor een Nike Heritage pet.
7.Ruimvallende jurk + slippers + vissershoedje
Aandacht voor detail maakt in het geval van een ruimvallende, casual jurk het verschil tussen een comfortabele uitstraling en een prachtige moeiteloze look. Oversized schouders en asymmetrische ruches aan de zijkant trekken bijvoorbeeld de aandacht, terwijl de look nog steeds minimalistisch aanvoelt. Beide details doen denken aan trends uit het verleden, net als de slippers en het vissershoedje.
8.Shorts van sweatstof + cropped T-shirt + witte high-tops
Sportshorts zijn een zomeressential – en als ze van sweatstof gemaakt zijn, zijn ze extra mooi. Als je ze met een sport-bh combineert, zijn ze perfect om in te loungen of te slapen. Zo voel je je thuis comfortabel, maar toch stijlvol. Trek er een shirt (bijvoorbeeld een boxy T-shirt met een rechte pasvorm) en een paar high-tops bij aan en je bent klaar om naar buiten te gaan – of je nu even naar de winkel gaat of met je vrienden in het park afgesproken hebt.
Tekst: Laura Lajiness Kaupke