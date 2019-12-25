Damesbasketbalteam Carta Blanca

Team Carta Blanca, sinds 1952
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De Hoops Abuelas zijn het levende bewijs dat je nooit te oud bent voor sport, als je maar blijft bewegen.
Al bijna zeventig jaar lang trekt een groep buitengewone vrouwen kanariegele jerseys aan om op het basketbalveld ten strijde te trekken. Ze zijn megatrots op hun thuisbasis, Orizaba, die opgenomen is in de lijst van Mexico's pueblos mágicos, oftewel: magische dorpen. Naast de weelderige berglandschappen, mysterieuze mist en levendige roze en limoengroene architectuur, is Orizaba de thuishaven van team Carta Blanca, een geheel eigen bron van magie.
Vanaf het moment dat het team werd opgericht in 1952 hebben de speelsters van Carta Blanca het stereotype over vrouwen en sport getart. Adela Ochoa Garcia, atlete van nature, heeft kortgeknipt, wit haar en speelt al mee sinds de allereerste dag, meer dan 67 jaar geleden. Ze herinnert zich nog de tijd waarin vrouwen eigenlijk geen shorts mochten dragen en niet mochten fietsen, en dat basketbal, met de adrenalinekicks die je krijgt bij een perfecte worp, al helemaal uit den boze was. Het is maar goed dat de beloningen voor deze sport de obstakels altijd waard zijn geweest.
"Ik ren, ik geef alles wat ik heb. Ik geef zoveel dat ik mezelf regelmatig versteld doe staan. Alle stress die ik heb, verdwijnt. Basketbal geeft me rust."
María Lourdes Mora Jiménez, nr. 8
Wat betekent onderdeel zijn van het Carta Blanca team voor jou?
Olga Irma Arey Islas, nr. 5: basketbal brengt ons samen en we groeien iedere dag. Zelfs als we boos worden over een wedstrijd of op het veld, uiteindelijk zijn we een team en steunen we elkaar. Dat is wat we altijd hebben gedaan. Weten dat iemand om me geeft, geeft me veel voldoening, en geeft me een gevoel dat ik niet onder woorden kan brengen.
Cecilia Garcia Luna, nr. 10: we kennen elkaar al zo lang. Ik ben zo blij om hier te zijn. En ik ben trots op mijn teamgenoten en dat we nog steeds basketballen. Ik hoop dat we nog lang kunnen doorgaan.
María de los Angeles Bautista Ruiz, nr. 4: het gaat om samenzijn, het is fijn om samen met het team te zijn, we hebben veel plezier.
Wat zijn de bijnamen van jullie teamgenoten?
Olga Irma Arey Islas, nr. 5, bijnaam 'De Krekel'
Aracely Rodríguez Vivas, nr. 9: mijn teamgenoot Olga noemen we altijd al "de krekel."
Olga Irma Arey Islas, nr. 5: dat komt omdat iedereen altijd zei dat ik zo mager was dat ik in een luciferdoosje paste.
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Aracely Rodríguez Vivas, nr. 9, bijnaam 'De artieste'
Olga Irma Arey Islas, nr. 5: we gingen Aracely 'de artieste' noemen omdat ze de douche in ging en weer naar buiten kwam met gekamd haar, make-up op, er helemaal klaar voor was.
Guadalupe Morales Quirazco, nr. 6: we zeggen altijd: "daar komt onze artieste weer aan."
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Maria Gisela Limon Ortiz, nr. 4, bijnaam "la beep beep"
Maria Antonia Villegas Garcia, nr. 13: we noemen haar "la beep beep" omdat ze zo snel als roadrunner is.
Welke kant van jullie die we verder nergens zouden kunnen zien komt bij het basketballen naar voren?
María Lourdes Mora Jiménez, nr. 8: Ik ren, ik geef alles wat ik heb. Ik geef zoveel dat ik mezelf regelmatig versteld doe staan. Alle stress die ik heb, verdwijnt. Basketbal geeft me rust.
Aan welk schot kunnen we je herkennen?
María de los Angeles Bautista Ruiz, nr. 19: ik ben behoorlijk snel, dus ben ik aanvaller. Mijn kenmerkende schoten zijn de lay-up en middellange afstandsschoten.
Guadalupe Morales Quirazco, nr. 6: ik hou er ook van om vlak onder de basket te komen en te schieten.
Maria Elena Miron Herrera, nr 13: ik ben een aanvaller en mijn specialiteiten zijn hookshots en vrije worpen.
Maria Gisela Limon Ortiz, nr. 4: ik ben van de middellange afstandsschoten.
Georgina Silva Villegas, nr. 16: ik ben van de driepunters en middellange afstandsschoten.
Wat doen jullie samen nog buiten het basketbalveld?
Guadalupe Morales Quirazco, nr. 6:: ik ben echt dol op al mijn teamgenoten, we steunen elkaar overal in. We zoeken altijd naar een excuus om samen tijd door te brengen, echt elke dag als het even kan. Het is fantastisch om samen te zijn.
Olga Irma Arey Islas, nr. 5: Conchita was een paar dagen geleden ziek en Toña had ook een blessure en voelde zich niet goed. Soms zijn we fysiek dan wel niet bij elkaar, maar we communiceren altijd met elkaar via WhatsApp of we bellen met elkaar. Op welke manier dan ook, we steunen elkaar altijd en staan altijd voor elkaar klaar.
Leer ons een aanmoediging!
De afgelopen zeventig jaar is hoe men naar vrouwelijke atleten kijkt behoorlijk ten goede veranderd, maar een abuela (Spaans voor 'grootmoeder') een driepunter zien scoren vanaf ruim zes meter is nog steeds revolutionair. Wat zal hun invloed zijn op de sport? Lulu hoopt dat Carta Blanca mensen van alle leeftijden zal inspireren om te bewegen: "sport staat voor gezondheid, vriendschap, kameraadschap", zegt ze.
Het lijkt te werken: op wedstrijddagen komen de partners, kinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes opdagen om het team vanaf de zijlijn aan te moedigen — en om na het laatste fluitsignaal een potje te basketballen met hun lokale helden.
Dit verhaal werd vastgelegd in november 2019.