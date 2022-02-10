Zo strik je je veters

4 manieren om je veters te strikken voor een goede, nauwsluitende pasvorm
Stijltips
Als je de basis van veters strikken wilt leren of overbrengen, is deze visuele gids voor bekende striktechnieken een goed begin.
Je strikt je veters waarschijnlijk meerdere keren per dag zonder er bij na te denken. Iedereen heeft een favoriete techniek — waarschijnlijk op basis van hoe je dat als kind hebt geleerd. Maar met slechts een paar aanpassingen kun je je striktechniek optimaliseren voor comfortabele, strakkere knopen en een betere pasvorm. Lees verder om het te ontdekken.
Zo strik je schoenveters: 4 bekende technieken
Voor de meeste activiteiten is het belangrijk om je veters zo te strikken dat ze niet losraken en je voet een nauwsluitende pasvorm bieden – het liefst met een mooie, gecentreerde strik aan de bovenkant. Dit zijn vier bekende vetertechnieken met elk een kleine variatie, afhankelijk van wat je nodig hebt.
1.Standaard veterknoop
Hoewel een standaardknoop niet per se de meest nauwsluitende pasvorm voor hardloopschoen biedt, is deze perfect voor je dagelijkse schoenen. En als je liever wat meer stevigheid wilt, kun je er een dubbele knoop van maken (zie nr. 4 hieronder). Voor de meeste mensen werkt een enkele knoop echter prima.
Zo strik je je schoenen met een standaardknoop:
- Kruis de veters en maak een 'X'.
- Wikkel de bovenste veter om de onderste en trek ze door elkaar.
- Maak een lus aan één kant van de schoenveter.
- Wikkel de andere veter eenmaal om de lus.
- Maak nog een kleine lus met de gewikkelde veter en trek die door het 'gat' in het midden.
Deze methode staat ook bekend als de 'lus, wikkel en trek'-knoop en is waarschijnlijk de manier waarop je vandaag je veters hebt gestrikt.
2.Veterknoop met dubbele lus (ook wel: "konijnenoren knoop")
Een andere standaardstrik voor je alledaagse schoenen is de veterknoop met dubbele lus, ook wel bekend als de "konijnenoren knoop". Dit is de methode die veel kinderen als eerst leren. Deze is gemakkelijk om te leren en uit te leggen, maar niet altijd de snelste manier om je veters te strikken.
Zo strik je je veters met een dubbele lus:
- Kruis de veters en maak een 'X'.
- Wikkel de bovenste veter om de onderste en trek ze door elkaar.
- Maak een lus met ieder uiteinde van je schoenveters ('konijnenoren').
- Kruis ze en trek één lus door het 'gat'.
- Trek de knoop vast door iedere lus aan het boveneinde vast te pakken.
Tip: afgezien van het feit dat deze methode meer tijd kost, is het grootste nadeel dat je gemakkelijk eindigt met een scheve en slordige strik. Als dit je dwarszit, doe het dan langzaam en eindig door de veters strak aan te trekken.
3.Veterknoop met mooie strik
Probeer voor een stevigere knoop — die niet buitengewoon ingewikkeld is — de veterknoop met mooie strik. Deze stijl is een variatie op de standaard veterknoop, maar met een extra stap. In plaats van dat je de tweede schoenveter eenmaal om de lus wikkelt, doe je dat tweemaal. Alle andere stappen zijn identiek aan de standaardknoop.
Zo strik je je veters met een betere strik:
- Kruis de veters en maak een 'X'.
- Wikkel de bovenste veter om de onderste en trek ze door elkaar.
- Maak een lus aan één kant van de schoenveter.
- Wikkel de andere veter tweemaal om de lus.
- Maak nog een kleine lus met de gewikkelde veter en trek die door het 'gat' in het midden.
4.Veterknoop met dubbele lus
Deze stijl is een variatie op de standaard veterknoop, maar met een extra stap voor een stevigere knoop. Dit is een goede knoop om te voorkomen dat je veters losraken.
Zo strik je je veters met een dubbele lus:
- Kruis de veters en maak een 'X'.
- Wikkel de bovenste veter om de onderste en trek ze door elkaar.
- Maak een lus aan één kant van de schoenveter.
- Wikkel de andere veter eenmaal om de lus.
- Maak nog een kleine lus met de gewikkelde veter en trek die door het 'gat' in het midden.
- Rond de strik af door de twee lussen te kruisen, de ene onder de andere te wikkelen en erdoor te halen.
Tip: dit is een fantastische vetermethode wanneer je synthetische of gecoate schoenveters gebruikt waarbij knopen makkelijker losraken.
Een korte geschiedenis over het strikken van schoenveters
Mensen gebruiken al sinds de oudheid verschillende vormen van touw om schoenen te strikken. Maar schoenveters zoals we die vandaag de dag kennen stammen uit 1790, toen de Engelsman Harvey Kennedy patent aanvroeg voor het veterdesign uit datzelfde jaar. Hoewel het concept van veters al vele jaren daarvoor bestond, kreeg Kennedy het patent voor de veterstift, het kleine plastic of metalen omhulsel aan het einde van je schoenveters.
Hoeveel manieren zijn er om schoenen te strikken?
Als je een berekening uitvoert, kom je uit op een biljoen verschillende manieren om je schoenen te strikken — ervan uitgaande dat je schoen zes paar oogjes heeft, de standaard hoeveelheid. Hoe je de veters door de oogjes haalt, heeft invloed op het uiterlijk van de veters en op hoe strak je schoen zit. Met sommige van deze methodes ben je misschien iets langer bezig, maar ze voegen wel een onverwacht stijlelement aan je uiteindelijke look toe.
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