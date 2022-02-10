Zo strik je je veters

Hoewel een standaardknoop niet per se de meest nauwsluitende pasvorm voor hardloopschoen biedt, is deze perfect voor je dagelijkse schoenen. En als je liever wat meer stevigheid wilt, kun je er een dubbele knoop van maken (zie nr. 4 hieronder). Voor de meeste mensen werkt een enkele knoop echter prima.

Zo strik je je schoenen met een standaardknoop:

Kruis de veters en maak een 'X'. Wikkel de bovenste veter om de onderste en trek ze door elkaar. Maak een lus aan één kant van de schoenveter. Wikkel de andere veter eenmaal om de lus. Maak nog een kleine lus met de gewikkelde veter en trek die door het 'gat' in het midden.

Deze methode staat ook bekend als de 'lus, wikkel en trek'-knoop en is waarschijnlijk de manier waarop je vandaag je veters hebt gestrikt.