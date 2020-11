Houd je mentale energie hoog om goed te presteren

De wetenschap van mentale moeheid

Net zoals je fysiek moe kunt zijn na een run van 15 kilometer of een snelle HIIT-work-out, kun je ook mentaal moe zijn na een lange werkdag of een moeilijke taak van slechts enkele minuten, zegt Kristy Martin, assistent-professor bij het Research Institute for Sports and Exercise aan de universiteit van Canberra in Australië. Een taak waar je mentaal moe van wordt, of anders gezegd, die 'brain drain' veroorzaakt, is vaak "iets wat je niet graag doet, omdat het heel moeilijk of uitdagend is, of juist omdat het heel saai is," legt Martin uit.



Andere studies hebben aangetoond dat 'brain drain' een negatief effect kan hebben op je vermogen om een bepaald krachtsniveau op een hometrainer te handhaven, een isometrische oefening (zoals een 'plank') vast te houden of een bepaalde snelheid aan te houden tijdens het zwemmen van een afstand van 1500 meter. Je hebt waarschijnlijk al opgemerkt dat geen van deze oefeningen sprints zijn. Dat is zo omdat je bij duursporten ("elke activiteit waarbij je een bepaald tempo moet aanhouden", volgens Martin) een bewuste mentale beslissing moet nemen om door te gaan. "En omdat je bij mentale moeheid de waargenomen inspanning hoger inschat, wordt dit met de kilometer moeilijker," legt Martin uit. Tijdens een snelle sprint van 20 seconden heb je gewoon geen tijd om erover na te denken of je motivatie te verliezen.